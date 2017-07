Sẽ có phiên bản điện ảnh phim “Người phán xử”?

Mới đây, trên trang fanpage của phim “Người phán xử” đăng tải thông tin: “Có thể không nhiều người biết, nhưng bộ phim điện ảnh “Nhiệm vụ bất khả thi” (Mission Impossible) được chuyển thể từ seri phim cùng tên, được phát sóng trên kênh ABC từ năm 1988 - 1990. Vậy các bạn nghĩ sao nếu chơi lớn với phiên bản điện ảnh “Người phán xử” khiến nhiều khán giả hâm mộ bộ phim bàn tán rất rôm rả?"

Phần lớn khán giả đều thích thú với ý tưởng này và nhiều người còn đề nghị triển khai sớm để họ được mua vé vào rạp xem.

Một số người còn đề xuất làm hẳn phim “Thời niên thiếu của Người phán xử” để họ hiểu hơn về nhân vật Phan Quân và những lý do khiến ông trở thành “người phán xử”.

Nhiều khán giả mong muốn được xem rõ hơn về cuộc đời của những nhân vật trong phim Người phán xử. Ảnh: TL.

Có ý kiến lại cho rằng, nên làm một phim riêng về nhân vật Thế “chột” xem ngày xưa nhân vật này yêu đương như thế nào mà bây giờ “điên dại” thế.

“Theo tôi là nên làm vì nền điện ảnh Việt Nam cần những con người và cái đầu liều lĩnh để hiện thức hoá những giấc mơ. Sẽ có rất nhiều ý tưởng và câu chuyện để khai thác sau thành công của Người phán xử. Làm phim điện ảnh độc lập về quá khứ của các nhân vật trong Người phán xử cũng là một ý tưởng không tồi hoặc câu chuyện về Phan Thị và Lê Thành trong tương lai cũng là thứ rất đáng khai thác”, thành viên Huynh Vũ góp ý.

Trong số rất nhiều ý kiến đề xuất, có một số khán giả đề nghị nên làm tiếp phần 3 của “Người phán xử” nói về thời trẻ của Phan Quân, Lương “bổng”, Sơn Tư, Thế “chột”, Kinh “trắng”, Bắc “đại tá”, Hùng “caro”...

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm Sản xuất phim truyền hình cho biết, ý tưởng cho việc sản xuất hoặc hợp tác sản xuất phim “Người phán xử” phiên bản điện ảnh vẫn chưa thực sự rõ ràng.

Diễn viên Việt Anh cho rằng, ý tưởng này hơi mạo hiểm vì "ăn theo" phiên bản truyền hình quả là rất khó. Bản thân anh dù có nghề đạo diễn, có công ty sản xuất phim nhưng vẫn chưa hề nghĩ gì tới điều này.

Trước đó, khi kể lại câu chuyện Việt hoá kịch bản phim “Người phán xử”, biên kịch Nguyễn Trung Dũng cũng nhìn nhận, câu chuyện của “Người phán xử mang rất nhiều chất điện ảnh. Với tuyến nhân nhân vật đã gây được ấn tượng sâu sắc và giá trị cốt lõi được ghi nhận “gia đình là thứ duy nhất tồn tại”, nếu tìm được hướng khai thác mới mẻ thì hoàn toàn có thể xây dựng được phiên bản điện ảnh tốt”.

Điện ảnh thế giới không hiếm phim điện ảnh dựa trên sêri truyền hình, trong đó có 21 Jump Street, The A-Team, Những thiên thần của Charlie, I Spy, Miami Vice, Sex and the city, Star Trek, The X Files.

