Người đàn ông may mắn khiến “mày râu” trên khắp thế giới… ghen tị

Trong 20 năm qua, có một nhiếp ảnh gia luôn được đặc cách vào trong hậu trường buổi trình diễn rất được chờ đón của hãng thời trang nội y - Victoria’s Secret. Tại đây, tay máy này có thể mặc sức chụp hình các “thiên thần nội y” xinh đẹp, gợi cảm.

Đó là tay máy người Úc Russell James (55 tuổi). James đã được hãng Victoria’s Secret thuê chụp hình từ cách đây 20 năm với yêu cầu đưa lại cho hãng những bức ảnh hậu trường mới mẻ, lạ lẫm.

James cho rằng chính hậu trường mới thực sự là nơi tinh tế, thú vị để ở bên các “thiên thần của Victoria’s Secret”. Các bức hình của James luôn cho thấy không khí vui tươi, đầy phấn khích của các cô gái xinh đẹp nhất hành tinh.

Cuốn sách ảnh mới ra mắt của Russell James có tên “Backstage Secrets: A Decade Behind the Scenes at the Victoria's Secret Fashion Show” (Bí mật hậu trường: Một thập kỷ phía sau sân khấu trình diễn của Victoria's Secret) sẽ đưa lại những khuôn hình gợi cảm nhất mà James đã chụp được trong nhiều năm làm việc tại show trình diễn này.

Nhiếp ảnh gia Russell James (phải) suốt 20 năm qua đã được đặc cách xuất hiện trong hậu trường của show trình diễn thời trang nội y Victoria's Secret. Mới đây, tay máy này đã cho ra mắt cuốn sách ảnh với những khuôn hình ấn tượng của các “thiên thần nội y”.

Khi Russell James được thuê chụp hình cho các người mẫu của Victoria's Secret, ông được yêu cầu đưa lại cho các bức ảnh sự mới mẻ, hiện đại. Ảnh: Người mẫu Kendall Jenner (trái) và Bella Hadid (phải).

Những bức hình chụp ở hậu trường của tay máy 55 tuổi luôn chứa đựng những bất ngờ thú vị.

Nói về cuốn sách ảnh của mình, tay máy Russell James chia sẻ: “Trang bìa cuốn sách chụp hình người mẫu Miranda Kerr đã nói lên tất cả. Đó là một thế giới bí ẩn mà chúng ta mỗi năm chỉ có một lần được hé mắt nhìn vào”.

James cũng tiết lộ rằng điều mà các “thiên thần nội y” hay nói với nhau nhất ở nơi hậu trường chính là: “Tôi đang lo lắng, hồi hộp quá”.

Mỗi khi một người mẫu nào nói như vậy với James, ông lại động viên họ: “Đừng lo, mọi cô gái ở đây cũng đều lo lắng vậy thôi. Sau khi trải qua một buổi diễn thành công, chính những người mẫu này lại nói với tôi rằng đó là ngày tuyệt vời nhất trong sự nghiệp người mẫu của họ”.

Người mẫu Alessandra Ambrosio.

Người mẫu Doutzen Kroes.

Nhìn lại quá trình tác nghiệp của mình, Russell James nhận định: “Tôi thấy mình thực sự may mắn khi được chứng kiến show diễn từ nơi hậu trường một cách gần gũi và riêng tư đến vậy. Đây thực sự là một sự kiện lớn của văn hóa hiện đại.

“Trải nghiệm của tôi đã thay đổi rất nhiều kể từ lần đầu chụp hình cho show của Victoria's Secret cách đây 20 năm, cho tới show gần đây nhất vừa mới diễn ra ở Trung Quốc.

“Thay đổi lớn nhất ở nơi hậu trường, đó là nơi này từng rất xoàng xĩnh, khi đó, tất cả mọi người chỉ tập trung vào sân khấu chính. Nhưng mạng xã hội đã thay đổi tất cả. Câu chuyện hậu trường, những bức ảnh phía sau sàn catwalk giờ trở nên quan trọng không kém những bức ảnh chụp khi người mẫu trình diễn. Ảnh hậu trường đã có cuộc lột xác không tưởng”.

Hai người mẫu Kendall Jenner và Sara Sampaio ở hậu trường show diễn năm 2016 tổ chức ở Paris, Pháp.

Người mẫu Brazil - Lais Ribeiro - tại show trình diễn năm 2016.

Người mẫu Candice Swanepoel tại show trình diễn năm 2009 ở New York, Mỹ.

Nói về cách tác nghiệp của mình, Russell James cho biết: “Tôi thường đi lang thang một mình với chiếc máy ảnh. Những người mẫu và nghệ sĩ biểu diễn tại sự kiện này luôn rất sáng tạo và có tinh thần hợp tác cao.

“Đối với những gương mặt mới lần đầu trình diễn tại show của Victoria's Secret, họ cần được động viên và giúp đỡ. Ngay cả với những tên tuổi đình đám nhất, lần đầu tiên trình diễn trên sân khấu của Victoria's Secret quả là một trải nghiệm khó khăn. Các người mẫu sẽ thể hiện tốt nhất khi họ hình thành tinh thần đồng đội và tất cả cùng hướng đến một mục tiêu chung”.

Người mẫu Gisele Bündchen đùa nghịch với chuyên gia làm tóc trong show trình diễn năm 2006.

Các người mẫu tham gia trình diễn show năm 2013 tổ chức ở New York, Mỹ.

Ở hậu trường của show Victoria's Secret, có những người mẫu đã rất nổi tiếng, cũng có những người mẫu đang gây dựng tên tuổi, dù vậy, sau nhiều ngày di chuyển, luyện tập, chụp hình rất vất vả, các cô gái nhanh chóng trở nên đoàn kết và trở thành “một đội”. Dù vậy, tâm lý của những người mẫu mới lần đầu tham gia trình diễn vẫn rất… chấp chới.

“Điều tinh tế ở nơi hậu trường chính là giúp cho những người mẫu đang lo lắng thái quá tìm lại sự cân bằng khi xung quanh họ toàn là các ngôi sao của sàn catwalk. Đó là điều các cô gái thường giúp nhau khá tốt. Đôi khi, tôi xem đó là trách nhiệm của mình, tôi tiến lại và động viên những gương mặt mới”, James cho biết.

Cơ duyên giúp nhiếp ảnh gia Russell James có được cơ hội thâm nhập hậu trường Victoria's Secret là bởi trước đó, năng lực chụp ảnh thời trang của James đã được khẳng định.

Dù vậy, để tồn tại và gắn bó với show này suốt 20 năm qua, James luôn tự nhủ: “Trong lĩnh vực nhiếp ảnh thời trang, năng lực của bạn thể hiện qua những bức ảnh. Tôi luôn chụp với cùng một tâm trạng háo hức như thể đây là lần đầu tiên tác nghiệp của mình”.

Bích Ngọc

Theo Daily Telegraph/Daily Mail