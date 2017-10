Khóc, cười với… Hoa hậu!

Những giọt nước mắt gây “tranh cãi” của Huyền My

Đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình diễn ra vào tối ngày 25/10 tại đảo ngọc Phú Quốc, Việt Nam kết thúc, ngôi vị cao nhất- vương miện đã thuộc về Maria Jose Lora, người đẹp 27 tuổi đến từ Peru.

Đại diện của Việt Nam, người đẹp Huyền My dừng chân ở Top 10. Ngay khi sóng trực tiếp kết thúc không lâu, đại diện Việt Nam đã bật khóc nức nở trên sân khấu.

Những giọt nước mắt gây tranh cãi của Huyền My.

Hình ảnh Á hậu Huyền My “khóc như hoa lê dưới mưa” chạm đến xúc cảm của nhiều người. Những lời động viên, thậm chí thương tiếc cho thành tích chưa được như kỳ vọng được chia sẻ dưới lời xin lỗi trên trang cá nhân của Huyền My.

Tuy nhiên, bên cạnh cảm giác hụt hẫng, một số ý kiến cũng tỏ vẻ thất vọng trước ứng xử có phần non nớt, thiếu bản lĩnh của đại diện Việt Nam. Cảm xúc của Huyền My là thật. Nhưng theo NTK Sỹ Hoàng, giám khảo cuộc thi, nếu là một người bản lĩnh, chuyên nghiệp thì Huyền My phải biết kìm nén để làm tròn vai trò chủ nhà- tươi cười đến ôm hôn chúc mừng Tân Hoa hậu. NTK Sỹ Hoàng cũng khắt khe cho rằng việc khóc tức tưởi trên sân khấu của Huyền My là hành động “đáng xấu hổ và thất vọng”.

“Huyền My đã nỗ lực ngay từ đầu, nhưng chưa thể hiện được trọn vẹn vị thế của đại diện chủ nhà. Hình ảnh đời thường mờ nhạt, trong khi các thí sinh khác dù xuất hiện ở đâu cũng nổi bật, từ trang phục, diện mạo…”, NTK Sỹ Hoàng chia sẻ với Dân trí.

Đồng quan điểm, Hoa hậu đền Hùng, giám khảo cuộc thi cũng cho rằng Huyền My mải khóc quên… vai trò của chủ nhà. Theo Hoa hậu Giáng My, hành động khóc nức nở và xin lỗi khán giả khiến Huyền My bị đánh giá là có tinh thần ăn thua, tự tin quá để rồi thất vọng. Người đẹp cầm cân nảy mực còn đánh giá phong độ thi đấu của Huyền My không ổn định, trang phục sao chép…

Cho đến thời điểm này, có lẽ Huyền My cũng không thể ngờ từ một Á hậu Việt Nam duyên dáng, chiếm thiện cảm của khán giả có phần lấn át Hoa hậu Kỳ Duyên; chỉ qua một lần không kiểm soát cảm xúc; bản thân bị gán cho những cụm từ thiếu tích cực như “đứa trẻ được nuông chiều”, “một người ăn thua”…

Hoa hậu Ngân Anh cười “lộ” dấu hiệu phẫu thuật thẩm mỹ?

Có lẽ, Lê Âu Ngân Anh là Hoa hậu Việt Nam hiếm hoi vừa đăng quang đã rơi vào tình cảnh “cười ra nước mắt”. Chưa kịp cảm nhận hết niềm hạnh phúc dạt dào khi được xướng tên với ngôi vị cao nhất, Hoa hậu Đại dương 2017, Ngân Anh đã rơi vào tình cảnh “bi hài” khi khoảnh khắc cười, trò chuyện của mình sau đêm chung kết trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội. Với đôi môi không tự nhiên, Tân Hoa hậu Đại dương bị đặt câu hỏi về vấn đề thẩm mỹ. Trước “truy vấn” của khán giả cũng như giới truyền thông, Ngân Anh thừa nhận mình từng thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ mũi nhưng đã “tháo độn” trước khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Đại dương. Hiện tại, người đẹp cho rằng gương mặt của mình là hoàn toàn tự nhiên.

Nụ cười của Tân Hoa hậu Đại dương nhận nhiều bình luận trái chiều.

Dù đã giải thích, môi bị sưng phồng vì dị ứng mỹ phẩm nhưng nụ cười và hình ảnh của Ngân Anh vẫn nhận lại những phản hồi thiếu tích cực. Không chỉ không được đánh giá cao về gương mặt, phần thi ứng xử của Tân Hoa hậu cũng bị cho là thiếu thuyết phục, chưa tự tin…

Trước những ồn ào xoay quanh nhan sắc của Tân Hoa hậu Đại dương, Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch) đã vào cuộc yêu cầu BTC cuộc thi gửi báo cáo về vấn đề này. Trả lời Dân trí, ông Lê Minh Tuấn, phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn khẳng định, Cục sẽ xem xét báo cáo cụ thể từ phía ban tổ chức cuộc thi để đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu phát hiện có dấu hiệu phẫu thuật thẩm mỹ thì sẽ xử phạt theo quy định hiện hành.

Về phía BTC Hoa hậu Đại dương cũng đã lên tiếng về việc Tân Hoa hậu từng phẫu thuật thẩm mỹ. Theo BTC cuộc thi, với tuổi đời còn trẻ, thành thật khi đăng ký dự thi nên BTC muốn cho Ngân Anh cơ hội. Kết quả kiểm tra, gương mặt của Ngân Anh là tự nhiên!?

***

Có thể nói, Á hậu Huyền My và Hoa hậu Ngân Anh là những trường hợp hi hữu rơi vào tình cảnh “dở khóc dở cười”. Khóc và cười là cảm xúc tự nhiên, nhưng trong từng hoàn cảnh tưởng như phù hợp lại trở thành “con dao hai lưỡi” khiến người đẹp Việt… khốn đốn!

Nguyễn Hằng