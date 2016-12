Điện ảnh thế giới năm 2017: Được ăn cả, ngã về không!

Sau một năm 2016 thành công rực rỡ, nền công nghiệp điện ảnh thế giới đã có một năm “mãn nguyện” với hàng loạt kỷ lục doanh số phòng vé bị phá vỡ. Năm 2017 khiến giới làm phim còn “hể hả” chờ đợi hơn nữa, bởi số lượng phim bom tấn hứa hẹn công phá phòng vé sẽ ra mắt đều khắp 12 tháng của năm.

Hơn bao giờ hết, nền công nghiệp điện ảnh thế giới đang đứng trước vận hội lớn, hứa hẹn hốt bạc “khủng”, nhưng chuyên trang tài chính Fortune (Mỹ) mới đây đã cho ra bài viết với góc nhìn chuyên sâu, cảnh báo giới điện ảnh hãy cẩn thận trước “mẻ lưới” mà họ đang chuẩn bị quăng ra trong năm sau, bởi đây sẽ là một năm “được ăn cả, ngã về không” rất khó nói trước.

Chưa bao giờ Hollywood “ăn nên làm ra” như năm qua

2016 chứng kiến phòng vé trên khắp thế giới tấp nập người yêu điện ảnh vào ra. Người ta vẫn thường soi chiếu hoạt động kinh doanh điện ảnh của thế giới thông qua doanh số thu về của các hãng phim lớn tại Mỹ.

“Captain America: Nội chiến” - phim ăn khách nhất năm 2016 - thu về 1,15 tỷ USD.

Năm 2015, điện ảnh Hollywood đã xác lập kỷ lục phòng vé mọi thời đại, khi thu về 11 tỷ USD. Năm nay, con số chính thức chưa được công bố, nhưng chắc chắn sẽ còn lớn hơn nữa, một kỷ lục mới sẽ được xác lập.

Trong vài tuần trở lại đây, các chuyên trang điện ảnh đều rậm rộ đưa tin về một năm kinh doanh phát đạt của hãng Walt Disney khi hãng này cũng lập kỷ lục mới trong lịch sử điện ảnh, trở thành hãng phim đầu tiên cán mốc doanh số 7 tỷ USD trong vòng một năm.

Vậy chúng ta sẽ chờ đợi gì ở năm 2017? Sẽ là quá sớm để chắc chắn rằng năm 2017 sẽ tiếp tục có những kỷ lục mới được xác lập…

Fortune nhấn mạnh rằng những kỳ vọng quá lớn có thể sẽ trở thành thất vọng, những “bom tấn” không thể bùng nổ sẽ trở thành “bom xịt”, đưa lại những khoản thất thu nặng nề cho hãng phim. Những thành công của Hollywood trong năm nay cùng những kế hoạch lớn cho năm tới không đảm bảo rằng 2017 sẽ là một năm rực rỡ nữa cho kinh đô điện ảnh.

“Finding Dory” (Đi tìm Dory) - top 2 phim ăn khách nhất thế giới năm 2016 - thu về 1,03 tỷ USD.

Thứ nhất, Hollywood cần để tâm tới thị hiếu người xem điện ảnh trên thế giới. Đối với cả 10 phim có doanh thu “khủng” nhất năm nay, thì doanh số thu về từ phòng vé trên khắp thế giới đều vượt trội hơn so với doanh số thu về từ phòng vé Mỹ.

Chẳng hạn như “Captain America: Nội chiến” thu về 1,15 tỷ USD; thì có tới 65% doanh số đạt được từ phòng vé thế giới. Tạp chí tài chính Fortune cho rằng nếu Hollywood muốn tiếp tục có được những phim đạt doanh số tỷ USD như năm qua, họ cần phải tìm hiểu thật sâu kỹ về thị hiếu người xem điện ảnh ở ngoài nước Mỹ.

Những phim Hollywood gắn mác bom tấn, có thể không phải là phim “siêu hot” đối với người xem điện ảnh ở Châu Á, và những phim người phương Tây háo hức chờ đón ra rạp lại không tạo hiệu ứng mạnh tại phương Đông…

“Zootopia” (Phi vụ động trời) thu về 1,02 tỷ USD trong năm qua.

Thứ hai, Hollywood “hốt bạc khủng” trong năm 2016, nhưng thực tế, số lượng vé xem phim bán ra tại thị trường điện ảnh Mỹ, theo Fortune, là rất “bình bình” đã từ vài năm trở lại đây.

Vì vấn đề lạm phát, nên giá vé xem phim bị đẩy lên, khiến doanh thu phòng vé đội lên trong vài năm trở lại đây, nhưng thực tế, số lượng vé xem phim bán ra không có nhiều đột biến. Khi nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, người xem điện ảnh có thể sẽ siết chặt hầu bao hơn trong năm 2017, khi có quá nhiều phim bom tấn ra rạp.

Thứ ba, hiện tại, hoạt động chiếu phim trực tuyến (live-streaming) đã bắt đầu trở nên phổ biến ở nhiều quốc gia phương Tây, người xem chỉ cần kết nối Internet và trả tiền dịch vụ, họ sẽ có thể “ung dung” xem phim mới ngay tại nhà.

Dần dần, đây sẽ trở thành một xu thế mạnh. Dù hiện tại, đa phần những phim được chiếu ngoài rạp vẫn chưa chiếu trực tuyến trên mạng, nhưng giới công nghệ đã sớm nhận định rằng sớm muộn, đây là việc không thể tránh khỏi. Các hãng phim rồi sẽ phải tiến tới một bước - đồng thời chiếu phim ngoài rạp và chiếu phim trực tuyến trên mạng.

“The Jungle Book” (Cậu bé rừng xanh) thu về 967 triệu USD trong năm 2016.

Cuối cùng, trong nhiều năm trở lại đây, Hollywood vẫn thường bị chê vì thiếu đi những ý tưởng điện ảnh mới mẻ, họ đã tạo ra quá nhiều loạt phim dài kỳ. Đa phần những phim được gắn mác bom tấn 2017, đều là những “phần tiếp theo”.

Mùa hè năm nay, đã có những phim kinh phí lớn gây thất vọng về doanh thu, và đều là những “phần tiếp theo”, có thể kể tới “Independence Day: Resurgence” (Ngày độc lập 2: Tái chiến), “Now You See Me 2” (Phi vụ thế kỷ 2), “Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows” (Ninja Rùa: Đập tan bóng tối), “X-Men: Apocalypse” (Dị nhân: Khải huyền), “Ice Age: Collision Course” (Kỷ băng hà: Trời sập)…

Năm 2017 cũng “bạt ngàn” những “phần tiếp theo” và không gì có thể đảm bảo rằng người xem điện ảnh không bị… “ngấy”.

Những phim có doanh thu khủng nhất năm 2016: 1. Captain America: Civil War (Captain America: Nội chiến) - 1,15 tỷ đô la Mỹ (phim của Disney) 2. Finding Dory (Đi tìm Dory) - 1,03 tỷ đô la Mỹ (phim của Disney) 3. Zootopia (Phi vụ động trời) - 1,02 tỷ đô la Mỹ (phim của Disney) 4. The Jungle Book (Cậu bé rừng xanh) - 967 triệu đô la Mỹ (phim của Disney) 5. The Secret Life of Pets (Đẳng cấp thú cưng) - 875 triệu đô la Mỹ (phim của Universal) 6. Batman v Superman: Dawn of Justice (Batman đại chiến Superman: Ánh sáng công lý) - 873 triệu đô la Mỹ (phim của Warner Bros) 7. Deadpool (Quái nhân) - 782 triệu đô la Mỹ (phim của Fox) 8. Suicide Squad (Biệt đội cảm tử) - 745 triệu đô la Mỹ (phim của Warner Bros) 9. Fantastic Beasts and Where To Find Them (Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng) - 718 triệu đô la Mỹ (phim của Warner Bros) 10. Doctor Strange (Phù thủy tối thượng) - 653 triệu đô la Mỹ (phim của Disney)

