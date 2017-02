28 bộ phim lẫy lừng lịch sử điện ảnh với doanh số… một tỷ đô la Mỹ (Bài 2)

“Skyfall” (Tử địa Skyfall - 2012)

Doanh thu: 1.108.600.000 đô la Mỹ

“Skyfall” cho tới giờ là phim duy nhất trong loạt phim James Bond từng cán mốc doanh số một tỷ đô la Mỹ.

“Lord of the Rings: The Return of the King” (Chúa tể của những chiếc nhẫn: Sự trở về của nhà vua - 2003)

Doanh thu: 1.119.900.000 đô la Mỹ

Phần cuối của loạt phim “Chúa nhẫn” đã khiến khán giả đổ ra rạp đón xem. Sau 10 tuần công chiếu, “Sự trở về của nhà vua” đã trở thành phim điện ảnh thứ 2 trong lịch sử cine cán mốc doanh số một tỷ đô la Mỹ (“Titanic” là bộ phim đầu tiên làm được điều này). Phim sau đó còn làm nên kỷ lục tại giải Oscar khi giành tất cả 11 tượng vàng ở 11 hạng mục mà phim được đề cử.

“Transformers: Dark Side of the Moon” (Transformers: Vùng tối của Mặt Trăng - 2011)

Doanh thu: 1.123.800.000 đô la Mỹ

Tập phim thứ 3 của loạt phim “Transformers” đã trở thành phim điện ảnh đầu tiên của hãng Paramount cán mốc doanh số một tỷ đô la Mỹ. Trong loạt 4 phim “Transformers” đã ra mắt thì có 2 phim xuất hiện trong danh sách này.

“Captain America: Civil War” (Captain America: Nội chiến - 2016)

Doanh thu: 1.153.300.000 đô la Mỹ

Hiện tại, người yêu điện ảnh đang chứng kiến sự thành công không gì ngăn nổi của dòng phim siêu anh hùng, trong đó, “Captain America: Nội chiến” chính là bom tấn đạt mức doanh thu lớn nhất năm 2016 và là phim đầu tiên của năm cán mốc một tỷ đô la Mỹ.

“Minions” (2015)

Doanh thu: 1.159.400.000 đô la Mỹ

Phần phim tiếp theo của hai phần “Despicable Me” (Kẻ cắp mặt trăng - 2010 và 2013) chỉ tập trung khai thác các Minions. Người yêu điện ảnh đã cho thấy tình yêu dành riêng cho các Minions lớn tới mức nào khi cả hai phần phim “Despicabale Me” đều không cán mốc doanh thu một tỷ đô la Mỹ nhưng riêng “Minions” đã làm được điều này.

“Iron Man 3” (Người Sắt 3 - 2013)

Doanh thu: 1.214.800.000 đô la Mỹ

Người Sắt đã công phá phòng vé khủng khiếp chưa từng thấy khi “Iron Man 3” chỉ cần 23 ngày ra rạp đã cán mốc doanh số một tỷ đô la Mỹ. Nếu trước đây có ai từng nghi ngờ về vai trò quan trọng của Robert Downey trong thành công của loạt phim Người Sắt, thì phần 3 với mức độ thành công vượt trội đã cho thấy vị thế của Downey trong loạt phim siêu anh hùng của Marvel.

“Frozen” (Nữ hoàng băng giá - 2013)

Doanh thu: 1.276.500.000 đô la Mỹ

Thành công trên quy mô thế giới của “Nữ hoàng băng giá” cho tới giờ vẫn là kỷ lục của Disney khi đây là phim hoạt hình có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

“Harry Potter and the Deathly Hallows: Part Two” (Harry Potter và bảo bối tử thần - Phần 2 - 2011)

Doanh thu: 1.341.500.000 đô la Mỹ

Tập phim cuối cùng của loạt phim “Harry Potter” là tập phim duy nhất cán mốc doanh số một tỷ đô la Mỹ. Một tập phim khác cũng ngấp nghé mức doanh thu huyền thoại này là “Harry Potter and the Philosopher's Stone” (Harry Potter và hòn đá phù thủy - 2001) với doanh thu phòng vé ở mức 975 triệu đô la Mỹ.

“Avengers: Age of Ultron” (Biệt đội siêu anh hùng 2 - 2015)

Doanh thu: 1.405.400.000 đô la Mỹ

Cho tới giờ, thế giới điện ảnh mới chứng kiến 4 loạt phim xứng đáng được gọi là “siêu bom tấn” khi mỗi loạt phim này đều sở hữu 2 phim cán mốc doanh số một tỷ đô la Mỹ, đó là “Transformers”, loạt ba phim Batman (của đạo diễn Christopher Nolan), “Cướp biển Caribbe” và đương nhiên không thể thiếu “The Avengers”.

“Furious 7” (Quá nhanh, Quá nguy hiểm - Phần 7 - 2015)

Doanh thu: 1.516.000.000 đô la Mỹ

“Furious 7” là tập phim đầu tiên trong loạt phim “Fast & Furious” cán mốc doanh số một tỷ đô la Mỹ chỉ sau 17 ngày ra rạp. Đây là tập phim cuối cùng có sự tham gia diễn xuất của Paul Walker. Việc nam diễn viên qua đời ngay trước khi phim hoàn tất những cảnh quay cuối cùng đã trở thành một sự việc gây chấn động đối với các fan của loạt phim, khiến tất cả những ai yêu mến loạt phim đều phải ra rạp xem như một lần cuối nói lời chia tay với nam diễn viên.

“The Avengers” (Biệt đội siêu anh hùng - 2012)

Doanh thu: 1.518.800.000 đô la Mỹ

Ngay tập phim đầu tiên của loạt phim “Avengers” đã cho thấy sức công phá khủng khiếp khi các nhân vật siêu anh hùng của Marvel cùng hội tụ trong một siêu phẩm điện ảnh. Phim cán mốc doanh số một tỷ đô la Mỹ chỉ sau 19 ngày ra rạp.

“Jurassic World” (Công viên khủng long 4 - 2015)

Doanh thu: 1.670.400.000 đô la Mỹ

Nếu “Jurassic Park” (Công viên kỷ Jura - 1993) phải ra rạp tới 2 lần cách nhau 20 năm mới cán mốc doanh số một tỷ đô la Mỹ, thì “Jurrassic World” đã cán mốc doanh số huyền thoại chỉ sau một lần ra rạp. Thậm chí, “Jurrassic World” chỉ cần 13 ngày ra rạp đã cán mốc doanh số một tỷ đô la Mỹ.

“Star Wars: The Force Awakens” (Chiến tranh giữa các vì sao 7: Thần lực thức tỉnh - 2015)

Doanh thu: 2.068.200.000 đô la Mỹ

Tập phim thứ 7 của loạt phim “Star Wars” cán mốc doanh số huyền thoại một tỷ đô la Mỹ chỉ sau 12 ngày ra rạp. Không dừng ở đó, “Thần lực thức tỉnh” đã thu về doanh số hơn… 2 tỷ đô la Mỹ và trở thành tập phim “Star Wars” có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

“Titanic” (1997)

Doanh thu: 2.186.800.000 đô la Mỹ

Sau hai thập kỷ ra rạp, “Titanic” của đạo diễn James Cameron vẫn là một tượng đài của điện ảnh với doanh thu phòng vé thuộc vào hàng đáng mơ ước của mọi thời đại. Bộ phim từng đạt doanh số 1,8 tỷ đô la Mỹ khi lần đầu ra rạp hồi năm 1997, sau đó, phim cán mốc doanh số 2 tỷ đô la Mỹ sau lần tái xuất ở định dạng 3D hồi năm 2012.

“Avatar” (2009)

Doanh thu: 2.788.000.000 đô la Mỹ

“Avatar” của đạo diễn James Cameron hiện là phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Sẽ phải mất khá nhiều thời gian để có được một tác phẩm vượt qua doanh thu “không tưởng” của “Avatar”.

Bích Ngọc

Theo Bussiness Insider/Box Office Mojo