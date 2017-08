Danh sách bạn đọc Dân trí ủng hộ người dân miền núi bị lũ quét tính đến 11/8 (mã số 2631)

Đoàn Thanh niên Đội CSGT Công an Tp Vinh (Nghệ An)

Đặng Thanh Hòa (PC81 Công an tỉnh Nghệ An)

MBVCB.9064385.ung ho ma so 2632- co Hoang Thi Dung ( Phuong ).CT tu Thach Quang Nghia toi 0451001944487 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

9/8/2017

Sender:01604003. DD:090817. SHGD:10001998.BO:LY QUANG MINH OR CHAU THANH SON .MA SO 2631 HO T RO DONG BAO LU LUTMI NH VA SON GIUP MA SO 2631 HO TRO DONG BAO CAC TINH MIEN NUIPH IA BAT BI LU QUET CHARGEDETAILS OUR