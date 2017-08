Tuyệt chiêu thay đổi hình nền trên smartphone Android

Thường xuyên thay đổi hình nền trên thiết bị di động sẽ giúp màn hình thiết bị trở nên sinh động và đỡ nhàm chán hơn. Nếu bạn không muốn mất nhiều thời gian để lựa chọn, căn chỉnh khi thay đổi hình nền mới trên thiết bị di động, thì ứng dụng với tên gọi Wallpaper Changer sẽ giúp bạn.

Wallpaper Changer là ứng dụng miễn phí cho phép tự động thay đổi hình nền trên màn hình của smartphone Android theo từng khoảng thời gian nhất định. Người dùng chỉ việc chọn những hình ảnh mà mình muốn làm hình nền, ứng dụng sẽ tự động căn chỉnh hình ảnh và thiết lập chúng làm hình nền mà không cần sự can thiệp của người dùng.

Download ứng dụng miễn phí tại đây hoặc tại đây (tương thích Android 2.3 trở lên).

Sau khi cài đặt, từ giao diện chính của ứng dụng, bạn nhấn vào mục thông báo màu cam với nội dung “You should enable the app’s live wallpaper to use the app! Click here to do so”, sau đó nhấn tiếp vào mục “Đặt hình nền” từ giao diện hiện ra để kích hoạt chức năng của ứng dụng.

Quay trở lại giao diện chính của ứng dụng, đánh dấu vào mục “Change wallpaper every”, sau đó chọn khoảng thời gian ở bên dưới để ứng dụng tự động thay đổi hình nền trên màn hình smartphone sau khoảng thời gian đã thiết lập. Chẳng hạn tại đây bạn chọn “30 minutes” nghĩa là cứ 30 phút, ứng dụng sẽ lại thay đổi hình nền trên màn hình smartphone một lần.

Đánh dấu vào tùy chọn “Change wallpaper on lockscreen unlock” nếu muốn ứng dụng thay đổi hình nền trên màn hình mỗi lần bạn mở khóa thiết bị. Đánh dấu vào tùy chọn “Change wallpaper when double-tapping on home screen” để tự động thay đổi hình nền mỗi khi bạn nhấn tay 2 lần lên màn hình chính của smartphone.

Để chọn những hình ảnh để đưa vào danh sách hình nền để thay đổi theo thời gian, bạn chọn tab “Albums” trên giao diện chính của ứng dụng, sau đó nhấn vào mục “No images added”, sau đó nhấn vào biểu tượng dấu “+” hiện ra rồi chọn “Add image” để chọn và thêm các hình ảnh có trên thiết bị của bạn.

Tìm và chọn những hình ảnh bạn muốn sử dụng làm hình nền, danh sách những hình ảnh được chọn sẽ được đưa vào giao diện của ứng dụng. Tiếp theo, bạn chọn một trong những hình ảnh đã được đưa vào danh sách, rồi nhấn nút “Set as wallpaper” để thiết lập hình ảnh này làm hình nền mặc định trên màn hình.

Bây giờ, sau mỗi khoảng thời gian mà bạn đã thiết lập, hình nền trên smartphone sẽ tự động được thay đổi. Trong trường hợp bạn kích hoạt thêm chức năng “Change wallpaper when double-tapping on home screen” thì bạn thử nhấn tay vào màn hình chính của smartphone 2 lần để xem hình nền sẽ được đổi mới.

Có thể xem Wallpaper Changer là sự lựa chọn phù hợp cho những ai luôn muốn làm mới hình nền trên smartphone của mình thường xuyên và đặc biệt phù hợp để bạn “khoe” những hình ảnh đẹp có trên smartphone bằng cách luân phiên thay đổi chúng làm hình nền.

Quá trình thay đổi hình nền trên màn hình smartphone bằng Wallpaper Changer

Phạm Thế Quang Huy