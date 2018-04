Nhân tài Đất Việt 2018 chính thức khởi động, tăng gấp đôi giá trị giải thưởng

Khuyến khích bắt nhịp xu hướng chuyển đổi số của cách mạng 4.0

Bắt đầu từ năm 2017, với xu thế phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, Ban tổ chức đã quyết định dành riêng hệ thống giải thưởng trong lĩnh vực CNTT cho cộng đồng khởi nghiệp và tập trung vào các sản phẩm kết nối thông minh. Sự thay đổi này đã mang đến thành công và những kết quả hết sức khả quan của mùa giải năm trước.

Kế thừa và phát huy sự thành công đó, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2018 được khởi động với chủ đề: "Sức mạnh công nghệ số".

Được Hội khuyến học Việt Nam khởi xướng, giải thưởng Nhân tài Đất Việt do báo Dân trí, tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) đồng tổ chức bắt đầu từ năm 2005, tới nay bước sang năm thứ 14. Giải thưởng Nhân tài Đất Việt không ngừng được mở rộng, tìm kiếm, phát hiện và tôn vinh tài năng ở các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, Khoa học Công nghệ, Y dược, Môi trường và Khuyến tài. Bước sang giai đoạn mới, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ngày một mạnh mẽ và quyết liệt, tác động trực tiếp đến mọi doanh nghiệp, tổ chức và toàn xã hội, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt đã có những bước chuyển biến đột phá phù hợp với xu thế phát triển công nghệ của thời đại, cũng như bám sát chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học công nghệ.

Tham dự buổi phát động có GS.TS Phạm Tất Dong - Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội khuyến học Việt Nam; GS.Viện sĩ Đặng Vũ Minh- Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; TS Nguyễn Quốc Triệu- Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương; Ông Nguyễn Long - Tổng Thư ký Hội Tin học Việt Nam, Chủ tịch hội đồng; Nguyễn Hà Yên, Phó cục trưởng Cục phát thanh truyền hình, Bộ TT&TT.

Phà báo Phạm Huy Hoàn - Tổng biên tập báo Điện tử Dân trí - phát động Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2018.

Tại buổi lễ Phát động Giải thưởng, nhà báo Phạm Huy Hoàn - Tổng biên tập báo Điện tử Dân trí, Trưởng ban tổ chức Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2018 - khẳng định, Giải thưởng đã được nâng cao giá trị với sự tiếp sức từ các nhà tài trợ tiềm năng như tập đoàn VNPT - là nhà tài trợ chính trong 13 năm qua, tập đoàn VINGROUP, Vietcombank, Sungroup, ECO, Anbinh Bank, … và năm nay lại có một nét mới nữa là Tổng công ty hàng không Việt Nam Vietnam Airlines chính thức ký hợp đồng với báo Điện tử Dân trí, cùng với đơn vị thành viên của mình là Jetstar Pacific để đồng hành với giải thưởng.

Nhà báo Phạm Huy Hoàn cho biết Giải thưởng Nhân tài Đất Việt tổ chức thành công liên tục trong suốt 13 năm qua luôn nhận được sự quan tâm của các vị lãnh đạo Đảng, nhà nước, Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và trưởng ban tuyên giáo Võ Văn Thưởng, bí thư thành uỷ TP.HCM - GS. Nguyễn Thiện Nhân trực tiếp đến dự và trực tiếp trao giải, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng lẵng hoa chúc mừng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi thư chúc mừng thành công của Giải thưởng.

GS. Nguyễn Thiện Nhân là người đi theo Giải thưởng từ ngày đầu tiên từ năm 2005, cùng với BGK và BTC giao lưu với sinh viên.

Đại diện BTC Nhân tài Đất Việt 2018 trả lời các câu hỏi của phóng viên về các điểm mới của Giải thưởng.

Ông Huỳnh Quang Liêm, Phó Tổng Giám đốc VNPT, đơn vị tài trợ chính của Giải thưởng Nhân tài Đất Việt, nhấn mạnh, Giải thưởng năm nay có rất nhiều nét mới, trong đó có sự nổi bật là giá trị giải thưởng đã tăng gấp đôi.

Ông Huỳnh Quang Liêm chia sẻ: “Tiếp nối thành công của 13 năm vừa rồi, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT vinh dự tiếp tục phối hợp cùng Báo Dân trí tổ chức và phát động Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2018.

Ông Huỳnh Quang Liêm, Phó Tổng Giám đốc VNPT, đơn vị tài trợ chính của Giải thưởng Nhân tài Đất Việt suốt 13 năm qua.

Bắt đầu từ năm 2017 trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ, giải thưởng Nhân tài Đất Việt đã có những bước chuyển đột phá, khi dành riêng hệ thống giải thưởng dành cho cộng đồng khởi nghiệp và tập trung vào giải pháp kết nối thông minh. Đây là định hướng của Ban tổ chức phù hợp với sự thay đổi của thời đại, cũng như bám sát chỉ đạo của nhà nước và đạt được những kết quả hết sức khả quan trong mùa giải trước.

Bước sang năm 2018, do những thay đổi do cuộc cách mạng số mang lại chạm đến cuộc sống của từng người dân theo những cách khác nhau, làm thay đổi cơ bản phương thức quản lý, sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, các doanh nghiệp, đồng thời tác động mạnh mẽ đến lực lượng lao động của các doanh nghiệp.

Có thể nói rằng Việt Nam đang ở một trong các giai đoạn quan trọng, và chuyển đổi số là một điều không thể chậm trễ. Đây cũng là nguyên do ban tổ chức quyết định lựa chọn cho chủ đề năm nay là Sức mạnh công nghệ Số.

Trong giải thưởng năm nay, BTC sẽ dành riêng 1,1 tỷ đồng trao cho các giải thưởng trong lĩnh vực CNTT nhằm khuyến khích, động viên phù hợp các tài năng của đất nước".

Anh Tạ Quang Thái - đại diện nhóm thí sinh đạt giải Nhì tại Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2017 với ứng dụng kết nối Radar.

Tham dự tại buổi họp báo, anh Tạ Quang Thái - đại diện nhóm thí sinh đạt giải Nhì tại Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2017 với ứng dụng kết nối Radar - vẫn chưa hết bồi hồi. Anh chia sẻ: “Tôi vẫn hồi hộp tới tận bây giờ, vẫn còn nhớ cảm giác khi lên bục nhận giải Nhì Nhân tài Đất Việt. Từ những ngày đầu nộp sản phẩm dự thi cho tới khi bước lên nhân giải, chúng tôi nhận thấy rằng đây là giải thưởng công bằng nhất”.

Anh Thái cũng nói: “Trước khi tham gia Nhân tài Đất Việt, chúng tôi là nhóm khởi nghiệp, trước khi có giải thưởng thì các tập đoàn lớn không biết chúng tôi là ai, nhưng khi có giải rồi thì rất nhiều đơn vị lớn, Tập đoàn lớn đã biết tới và gọi cho chúng tôi để mời hợp tác, chúng tôi đang rất bận với các dự án hợp tác sau NTĐV 2017”.

Anh Trần Minh Tuấn - đại diện nhóm đạt giải Nhì nhóm giải CNTT tiềm năng 2017 - Do It - ứng dụng hỗ trợ văn bản - đánh giá: "Giải thưởng NTĐV thu hút được các sản phẩm công nghệ, ứng dụng nhiêu các công nghệ mới như AI, big data. Thông qua cuộc thi, các nhóm nhận đc nhiều ý kiến đóng góp quý giá từ các cố vấn, chuyên gia, hội đồng BGK, giúp sản phẩm hoàn thiện trưởng thành hơn Riêng với Do It, sau cuộc thi, nhóm đã đạt được nhiều bước đệm ấn tượng như số lượng người sử dụng tăng lên rất nhiều. Sau 3 tháng, nhóm tác giả đã tiến tới hợp tác với 1 số đơn vị, học viện và trường ĐH như Học viện chính trị TP.HCM, học viện Xã hội và nhân văn. Sản phẩm đã trưởng thành hơn rất nhiều".

Buổi họp báo Phát động Giải thưởng Nhân tài Đất Việt thu hút sự quan tâm của các nhà lãnh đạo, các doanh nghiệp và báo giới.

Theo Ban tổ chức Giải thưởng, với chủ đề này, Nhân tài Đất Việt 2018 sẽ khuyến khích các sản phẩm Công nghệ thông tin ứng dụng thành công, hiệu quả công nghệ mới, bắt nhịp với xu hướng chuyển đổi số đang diễn ra rất mạnh mẽ hiện nay, góp phần tạo ra những sản phẩm, ứng dụng thông minh phục vụ các lĩnh vực khác nhau trong đời sống, trong đó đặc biệt khuyến khích những sản phẩm đến từ các doanh nghiệp khởi nghiệp.

Nói về sự hỗ trợ của BTC với những thí sinh có sản phẩm dự thi, ông Nguyễn Long, Tổng Thư ký Hội Tin học Việt Nam, Chủ tịch hội đồng chấm giải NTĐV, cho rằng sự hỗ trợ lớn nhất của thí sinh tham gia là động lực lớn không tưởng được. Với các startup đó là cần sự lan toả, đặc biệt là trong thế giới số hiện nay.

"Sức mạnh công nghệ số" sẽ là chủ đề xuyên suốt Giải thưởng trong năm 2018 để Ban tổ chức triển khai các chương trình giao lưu, tọa đàm, cùng chung tay với các Bộ, Ngành, Hiệp hội, các tổ chức, cá nhân để giải quyết các vấn đề nóng của xã hội hiện nay và nâng cao chất lượng đời sống của người dân Việt Nam.

Để hiện thực hóa những mục tiêu trên, góp phần tôn vinh những sản phẩm Công nghệ thông tin hướng tới tự hội tụ về công nghệ, hướng tới cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, năm 2018 Giải thưởng Nhân tài Đất Việt trong lĩnh vực Công nghệ thông tin sẽ có 03 hệ thống sản phẩm dự thi chính. Bao gồm: Sản phẩm Số triển vọng; Sản phẩm CNTT Khởi nghiệp; Sản phẩm CNTT Kết nối, Di động.

Tăng gấp đôi giá trị giải thưởng so với năm ngoái

Trong năm 2018, Ban tổ chức đã quyết định tăng giá trị của các hệ thống sản phẩm CNTT, cũng như các nhóm sản phẩm thuộc lĩnh vực Khoa học Công nghệ, Y dược, Môi trường, Khuyến tài.

Cụ thể, các thí sinh ở mỗi hệ thống sản phẩm sẽ có cơ hội nhận được 1 giải Nhất trị giá 200 triệu đồng (tăng gấp đôi so với năm ngoái), 1 giải Nhì trị giá 100 triệu đồng và 1 giải Ba trị giá 50 triệu đồng cùng phần thưởng của các đơn vị tài trợ.

Giải thưởng Khoa học công nghệ năm 2018 tiếp tục được trao tặng cho tác giả hoặc tập thể tác giả công trình hoặc cụm công trình nghiên cứu xuất sắc đã được ứng dụng vào thực tiễn đạt được hiệu quả kinh tế-xã hội có ý nghĩa lớn.

Các đại diện VNPT tham dự buổi họp báo Phát động Giải thưởng Nhân tài Đất Việt.

Giải thưởng Y dược được trao tặng cho tác giả hoặc tập thể tác giả công trình hoặc cụm công trình nghiên cứu xuất sắc về Y dược đã được ứng dụng vào thực tiễn đạt được hiệu quả cao trong khám chữa bệnh và và có ý nghĩa kinh tế - xã hội lớn.

Giải thưởng Môi trường được tặng cho tập thể hoặc tổ chức trong cộng đồng dân cư (có thể là tập thể các thành viên của hội quần chúng, tập thể các học sinh hoặc sinh viên, thành viên câu lạc bộ…) doanh nghiệp hoặc cơ quan (gọi tắt là tập thể) hoặc cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng thành công khu dân cư xanh.

Cuối cùng là Giải thưởng Khuyến tài do Hội Khuyến học Việt Nam đề xuất nhằm khuyến khích những tài năng từ tinh thần tự học, tự nghiên cứu đã nỗ lực vượt khó để tạo ra những sản phẩm, công trình mang lại lợi ích trực tiếp cho cộng đồng dân cư tại địa phương và các khu vực lân cận. Mỗi giải thưởng thuộc nhóm này có trị giá 50 triệu đồng.

Nhiều tổ chức uy tín tiếp tục đồng hành cùng Giải thưởng

Bước sang năm thứ 14, Giải thưởng Nhân tài đất Việt tiếp tục khẳng định được sức sống và vị thế của một giải thưởng uy tín nhất trong lĩnh vực CNTT với sự bảo trợ bởi: Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Nhà báo Phạm Huy Hoàn và ông Trịnh Hồng Quang, Phó tổng Giám đốc Vietnam Airlines, ký kết hợp đồng tài trợ Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2018.

Đồng hành cùng giải thưởng còn có các đơn vị tài trợ: Nhà tài trợ chính: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT); Nhà tài trợ Kim cương: Vingroup, Vietcombank, Vietnam Airlines, Nhà tài trợ vàng: Dược phẩm Eco ABBank, SunGroup; Nhà tài trợ Vận chuyển: Hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific. Đơn vị đồng hành với Ban truyền thông báo Dân trí triển khai thực hiện Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2018 là Tổng Công ty Truyền thông (VNPT-Media).

Trong khuôn khổ buổi họp báo, lãnh đạo báo Dân trí cùng đại diện nhà tài trợ Vietnam Airlines; Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã ký thỏa thuận đồng tổ chức Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2018 trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin, Khoa học công nghệ, Y dược, Môi trường và Khuyến tài.

"Ban tổ chức kêu gọi mọi công dân, đặc biệt là giới trẻ, học sinh, sinh viên, những tài năng tương lai của đất nước tham gia Giải thưởng Nhân tài đất Việt năm 2018, để các sản phẩm sáng tạo của tập thể, cá nhân nhanh chóng được giới thiệu, có cơ hội ứng dụng trong thực tế, góp phần mang đến giá trị sống tốt đẹp hơn" - ông Huỳnh Quang Liêm - Phó Tổng Giám đốc VNPT- phát biểu.

Thời gian nhận bài dự thi lĩnh vực CNTT đến hết ngày 30/9/2018; Công tác chấm giải từ ngày 01/10/2018 đến ngày 15/11/2018; Lễ trao giải sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam. Thời hạn đăng ký tham gia lĩnh vực CNTT đến hết ngày 30/9/2018. Nơi nhận hồ sơ đăng ký: Báo điện tử VnMedia - Tầng 14 - Tòa nhà VNPT - 57 Huỳnh Thúc Kháng - Hà Nội. Các thông tin về Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2018 sẽ được đăng tải đầy đủ trên website chính thức của Giải thưởng tại địa chỉ: http://dantri.com.vn; http://nhantaidatviet.vnpt.vn, và địa chỉ http://vnmedia.vn.

