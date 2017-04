Phim, ảnh không lành mạnh ảnh hưởng đến não ra sao?

Càng xem nhiều càng khó đạt khoái cảm

Giống nhu cầu ăn, uống và ngủ, tình dục là một trong những nhu cầu cơ bản của con người. Theo giáo sư Joseph J. Plaud - một nhà tâm lý học pháp y thì tình dục còn có khả năng kích hoạt nhiều phần trên não như hệ thống viền (limbic system) cũng như vùng kiểm soát các cảm xúc sợ hãi, tức giận…Khi con người nhìn vào các hình ảnh khiêu dâm, chất dopamin sẽ được tiết ra đầy trong các vùng này trên não, tạo nên cảm giác mạnh mẽ của sự khoái lạc. Theo thời gian, người ta sẽ kết hợp các hình ảnh này (gọi là tác nhân củng cố) với những cảm giác khoái lạc. Vì thế, bất kỳ điều gì có liên quan tới các hình ảnh này, kể cả phim, hình ảnh khiêu dâm, đều tạo cho người ta cảm giác thỏa mãn. Thế nhưng nếu các kích thích kiểu này cứ được lặp đi lặp lại với tần số cao, ngày càng thường xuyên thì người ta lại cần những kích thích mạnh hơn để đạt được sự thỏa mãn. Khi đó, con người không những bị cuốn vào vòng xoáy của những nội dung khiêu dâm với mức độ ngày càng cao mà khi trở lại cuộc sống tình dục bình thường, người ta có thể khó bị kích thích bởi hành vi tình dục thông thường. Đây chính là mối đe dọa của phim ảnh khiêu dâm đối với đời sống tình dục lành mạnh. Bạn sẽ khó đạt khoái cảm.

Bị teo não

Nghiên cứu đăng trên tạp chí JAMA Psychiatry cho biết: các nội dung khiêu dâm có thể làm giảm đáng kể kích thước não. Những người đàn ông thường xem nội dung khiêu dâm sẽ có thể tích não nhỏ hơn và cũng có ít các liên kết thần kinh ở thể vân – một vùng não liên quan tới cơ chế tưởng thưởng so với người không xem.

Xem phim khiêu dâm - nguyên nhân chính gây trầm cảm.

Các nhà nghiên cứu cho rằng: có thể các vùng não này bị teo lại vì người đó coi hành vi xem nội dung khiêu dâm như một thói quen, từ đó ít có được tác động tưởng thưởng, kích thích hơn người không xem. Sự teo vùng não này cũng xuất hiện ở những người bị trầm cảm hoặc nghiện rượu. Các nhà nghiên cứu cho rằng những người đang bị trầm cảm có nhiều khả năng để xem các phim ảnh khiêu dâm. Do đó, phim ảnh khiêu dâm không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới teo não mà có thể sâu xa hơn chính là tác động của trầm cảm.

Quan sát kém

Một nghiên cứu năm 2012 đăng trên tạp chí Journal of Sexual Medicine cho thấy: việc xem các phim ảnh khiêu dâm còn ức chế hoạt động của vùng não xử lý hình ảnh thị giác. Tuy chưa rõ được bản chất của hiện tượng này nhưng các nhà nghiên cứu cho rằng, não bộ sẽ chuyển hướng dòng chảy của máu từ vỏ não thị giác để tập trung hơn vào những thứ “đang bị kìm nén”. Các nhà nghiên cứu cho rằng: khi đó, con người sẽ tập trung hơn vào các chủ thể gợi dục hơn là quan sát chi tiết trong hậu cảnh của hình ảnh. Từ đó, khả năng tỉnh táo để nhận diện các mối đe dọa ở họ sẽ bị gặp khó khăn trong khi sự tỉnh táo nhận thức lại rất cần thiết để hệ thống thị giác phát hiện ra các mối nguy hiểm tiềm năng, để tạo ra cảm giác an toàn cho họ.

Càng nhịn càng thèm

Khi đã xem các phim ảnh khiêu dâm, có thể khiến con người giảm khả năng “kiềm chế sự hài lòng”.

Trong nghiên cứu, các tình nguyện viên kìm hãm ăn thức ăn mà họ thích, đồng thời một nhóm khác phải trì hoãn xem phim khiêu dâm trong 3 tuần. Kết quả cho thấy sau 3 tuần, những người phải nhịn ăn thức ăn mà họ thích sau khi được ăn lại có sự thỏa mãn ít hơn so với những người được cho xem lại phim khiêu dâm sau 3 tuần bị cấm. Như vậy nếu đã nghiện phim khiêu dâm thì càng lảng tránh việc xem nó sẽ khiến mức độ thèm khát trong não bộ tăng lên. Theo đó, khả năng cai nếu đã bị nghiện sẽ khó khăn.

Tăng hay giảm hạnh phúc?

Hiện có 2 luồng ý kiến trái chiều về việc xem các phim ảnh khiêu dâm: một loại ý kiến cho rằng nghiện xem phim ảnh khiêu dâm sẽ tàn phá mối quan hệ lành mạnh giữa vợ và chồng; ý kiến khác cho rằng nó sẽ tạo nên đời sống tình dục lành mạnh cho cả 2 người nam và nữ. Nhưng nghiên cứu công bố hồi năm ngoái trên tạp chí Psychology of Addictive Behavior đã kết luận rằng: điều đó còn phụ thuộc vào nhận thức của con người về khái niệm “nghiện xem phim khiêu dâm” chứ không phải là cường độ xem.

Nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng nam giới thường xem phim khiêu dâm sẽ có quan điểm quân bình về phụ nữ hơn so với những người nam không xem. Hay họ sẽ có góc nhìn thoáng hơn về những người phụ nữ có cá tính, mạnh mẽ, phụ nữ của công việc và có xu hướng ủng hộ việc nạo phá thai nhiều hơn so với những người đàn ông không xem phim ảnh khiêu dâm. Tuy nhiên, nữ giới trong mối quan hệ với người nam xem phim khiêu dâm được cho là ít hạnh phút hơn so với những cô gái chọn những người đàn ông không xem phim ảnh khiêu dâm.

Theo ThS. Bích Ngọc

Sức khỏe & Đời sống