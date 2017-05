Hàng loạt vụ tấn công trong bệnh viện, Bộ Y tế cầu cứu Bộ Công an

30 ngày, 5 vụ côn đồ đại náo, hành hung trong bệnh viện

Ông Dương cho biết thêm, từ năm 2010 đến tháng 5/2017 xảy ra rất nhiều vụ bạo hành trong bệnh viện, trong đó có 26 vụ điển hình về an ninh trật tự bệnh viện.

Trong đó, năm 2014 xảy ra nhiều nhất với 7 vụ điển hình. Tháng 4 – tháng 5/2017 tại các bệnh viện cũng liên tiếp xảy ra các vụ hành hung bác sĩ, hành hung bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Vụ việc xảy ra tại BV Đa khoa Hùng Vương được camera an ninh ghi lại.

Trước câu hỏi thực trạng nhiều bác sĩ bị xâm phạm, đe dọa khi đang hành nghề, vậy khi nào sẽ đưa vào luật cấm các hành vi xâm phạm thầy thuốc khi thực hiện khám chữa bệnh, ông Dương cho biết, việc bảo vệ danh dự và tính mạng người thầy thuốc đã được đưa vào Luật Khám chữa bệnh.

Còn hiện tại, trước diễn biến phức tạp, ngày càng nhiều vụ bác sĩ bị hành hung khi đang cứu người, Bộ Y tế sẽ tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi văn bản của Luật Khám chữa bệnh.

“Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Y tế đã giao Vụ pháp chế làm đầu mối nghiên cứu, ngoài Luật Khám chữa bệnh có thể bổ sung các luật khác để bảo vệ người thầy thuốc”, ông Dương nói.

Trong công văn gửi đến Bộ Công an, Bộ Y tế đã liệt kê ra một loạt các vụ mất trật tự, an ninh, an toàn bệnh viện, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác khám bệnh, chữa bệnh, đe dọa tinh thần, tính mạng của nhân viên y tế và người bệnh.

Tối ngày 8/4/2017, tại Bệnh viện đa khoa Cái Nước, Cà Mau một nhóm thanh niên đã mang theo dao, mã tấu, ống sắt,… đánh người bệnh là anh Nguyễn Hoàng Linh gây thương tích ở đầu và đánh nhân viên bảo vệ bệnh viện là anh Đỗ Hoàng Dũng gây chấn thương ở má trái.

Đêm ngày 16/4/2017 tại Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất, Hà Nội anh Cấn Ngọc Giang là bố của người bệnh Cấn Ngọc Thanh đã dùng cốc ném vào đầu bác sĩ Lê Quang Dương khiến bác sĩ Dương ngất tại chỗ, đầu có 2 vết thương, phải khâu 7 mũi và theo dõi chấn thương sọ não.

Tối 29/4/2017 tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên, trong khi đang chuẩn bị vận chuyển người bệnh đi chiếu chụp phim, sinh viên y khoa Phạm Lê Tùng đã bị người thân của người bệnh Bùi Thế Sơn chửi, dọa dẫm và tát liên tiếp.

Rạng sáng ngày 7/5/2017 tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, 3 thanh niên mang hung khí vào bệnh viện khống chế bảo vệ và nhân viên y tế và xông vào khoa cấp cứu đâm chém người bệnh là anh Đinh Giang Nam đang trong lúc được bác sĩ cấp cứu, xử trí vết thương trước đó cho người bệnh và gây nhiều thương tích trong đó có vết thương ở cổ chém đứt khí quản.

Cùng ngày, sự việc tương tự cũng xảy ra tại BV Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) khi 3 thanh niên đưa người nhà đến khám vì ngất xỉu đã tỏ thái độ gây hấn, không hợp tác với các bác sĩ.

Đề nghị truy cứu hình sự

Trước thực trạng này, để tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự bệnh viện, Bộ Y tế đề nghị Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo các đơn vị công an địa phương tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn, điều tra xác minh làm rõ các hành vi và đối tượng gây bạo hành trong bệnh viện đối với các vụ việc nêu trên, truy cứu trách nhiệm hình sự (nếu có phạm tội), xử lý nghiêm minh các đối tượng hành hung người bệnh và nhân viên y tế, công khai kết luận điều tra, xét xử để công luận, người dân biết, cảnh báo, răn đe, phòng ngừa.

Bộ trưởng Bộ Y tế cũng mong muốn ngành công an cắt cử cán bộ tuần tra, bảo vệ đảm bảo an ninh trật tự tại các bệnh viện lớn, có lượng người đến đông; tăng cường đảm bảo an ninh trật tự khu vực xung quanh bệnh viện như các cơ sở kinh doanh, dịch vụ phục vụ người dân khi đến khám chữa bệnh, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước các cổng bệnh viện.

Hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn trang bị các thiết bị kỹ thuật bảo đảm an ninh, bảo vệ tại bệnh viện; phối hợp tập huấn, nâng cao trình độ bảo vệ, phản ứng nhanh với các tình huống gây rối, đánh nhau, hành hung tại các bệnh viện và cơ sở y tế. Xây dựng và thử nghiệm, triển khai mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh trật tự tại các bệnh viện.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng đề xuất thiết lập mạng lưới đường dây nóng của lực lượng Cảnh sát cơ động và cơ quan công an gần nhất cho Bệnh viện và điểm nóng hay xảy ra mất an ninh trật tự bệnh viện trên địa bàn để kịp thời gọi và hỗ trợ khẩn cấp trước các tình huống nguy cơ mất an ninh, trật tự.

Hồng Hải