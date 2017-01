Vụ chơi bầu cua tử vong: Làm rõ việc có hay không sai phạm của Tổ công tác

Bình Định

Anh Phạm Đặng Tiến (anh ruột nạn nhân) mong muốn cơ quan chức năng sớm có kết luận nguyên nhân em trai mình tử vong

Ngày 5/1, Thượng tá Võ Quý Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Bình Định cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đang yêu cầu trưng cầu giám định tử thi để xác định nguyên nhân cái chết của nạn nhân cũng như làm rõ việc có hay không sai phạm của Tổ công tác.

“Cơ quan điều tra đang yêu cầu trưng cầu giám định tử thi, mô và máu. Giám định tử thi do Trung tâm Pháp y tỉnh Bình Định giám định, theo kết luận sơ bộ ban đầu, anh Toàn tử vong không phải do tác động ngoại lực nên không có chuyện công an đánh. Còn nguyên nhân tử vong phải chờ kết quả giám định mô và máu”- Thượng tá Tuấn nói.

Thượng tá Tuấn thông tin thêm: “Cơ quan điều tra làm rất kỹ, khách quan không phải chỉ có kết quả giám định pháp y mà còn làm việc với các nhân chứng liên quan, khi tổng hợp các thông tin sẽ thông báo chính thức”.

Trao đổi về việc 2 chiến sỹ công an huyện Tuy Phước bị một số đối tượng đánh bị thương, Thượng tá Tuấn cho biết thêm: “Các đối tượng đánh 2 chiến sỹ công an có những dấu hiệu của hành vi vi phạm giữ người trái pháp luật, có hành vi làm nhục người khác, cố ý gây thương tích. Hiện nay, công an đang mở rộng điều tra xử lý trong thời gian tới”.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi từ Cơ quan pháp y tỉnh Bình Định, anh Phạm Đặng Toàn tử vong là do chạy quá sức dẫn đến không đủ oxy cung cấp cho phổi, phổi không cung cấp được oxy cho não dẫn đến phù phổi, phù não; hoàn toàn không có dấu vết của tác động ngoại lực; cơ quan não và phổi đều bị phù; vùng trán trái có vết xây xát, vùng gò má có một vết xây xát nghi do té ngã xuống nền xi măng; trên quần áo có dính bùn đất. Toàn bộ xương khớp không bị tổn thương.

Cũng liên quan đến vụ việc này, đêm 3/1, chị Nguyễn Thị Thắm (34 tuổi, ngụ thị xã An Nhơn) đã có lời xin lỗi chính thức với cộng đồng mạng và gỡ bỏ 2 đoạn video clip đã đăng trên trang facebook cá nhân. 2 video clip quay cảnh một số người dân quá khích, hành hung 2 cán bộ Công an huyện Tuy Phước tại Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn ngay sau khi anh Toàn tử vong. Sau đó, có rất nhiều người đã vào bình luận và chia sẻ đoạn video clip này.

Như Dân trí đã thông tin, thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Dương lịch đến Tết Nguyên đán 2017, đêm 2/1, Tổ công tác Công an huyện Tuy Phước gồm 6 cán bộ đã tuần tra trên các đoạn đường thuộc địa bàn huyện. Lúc 22h15 ngày 2/1, tại khu vực chợ Định Thiện (thuộc xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, Bình Định) có nhóm thanh niên khoảng 20-30 người đang tụ tập. Tổ tuần tra vào kiểm tra, khi phát hiện có công an nhóm người chạy tán loạn. Tại hiện trường có bàn giấy và dụng cụ khác để đánh bầu cua. Kiểm tra xung quanh, lực lượng chức năng phát hiện 1 thanh niên đang ngồi gục trước nhà dân phía ngoài chợ trong tình trạng tím tái mặt mày (sau này được biết là anh Phạm Đặng Toàn, trú xã Phước Hưng).

Nhân dân và tổ tuần tra đưa thanh niên trên đường đi cấp cứu tại Trung tâm y tế thị xã An Nhơn. Khi đến gần Trung tâm y tế thì nam thanh niên này bị chết. Lúc này, một số người bao vây đánh đuổi tổ công tác, làm 2 đồng chí cán bộ công an huyện bị thương.

