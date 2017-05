“Tự bán mình” sang Trung Quốc lấy 80 triệu chữa bệnh cho cha

Từ phải qua, Vi Thị Phỏng, Lương Thị Kẻ và Vi Văn Pháo tại phiên tòa

Vi Thị C. (SN 1995, trú tại xã Tam Quang, Tương Dương, Nghệ An) bế cô con gái khoảng hơn 2 tuổi cùng mẹ đẻ bắt chuyến xe đêm xuống Vinh để kịp dự phiên tòa xét xử Vi Thị Phỏng (SN 1992, trú xã Bình Chuẩn, Con Cuông, Nghệ An) cùng đồng bọn về tội “Mua bán người” tại TAND tỉnh Nghệ An vào sáng 18/5. Trong vụ án này, Vi Thị C. là bị hại.

C. là cô gái có nhan sắc. 15 tuổi, các chàng trai trong bản đã bắt đầu ngấp ngó nhưng cô gái còn lưỡng lự, chưa chọn ai. “Lấy chồng ở bản, khéo chẳng có đám cưới”, C. bộc bạch. Vi Thị C. có nhiều lựa chọn nên cũng không vội lấy chồng như những cô gái mới lớn khác. Hơn nữa, mẹ C. mang bệnh tim trong người, bố cũng đau yếu thường xuyên, cần người trụ cột về kinh tế, chăm sóc.

“Nghe nói đi Trung Quốc lấy chồng được sung sướng, muốn về nhà khi nào thì về nên em nhờ chị Kẻ đưa đi. Đi lấy chồng Trung Quốc còn được đưa tiền về cho bố mẹ. Em không biết như thế là vi phạm pháp luật”, V. thật thà.

Sau khi nghe Vi Thị C. nói muốn đi Trung Quốc lấy chồng và đòi trả 80 triệu, Lương Thị Kẻ (SN 1980, trú xã Nga My, huyện Tương Dương) đồng ý đưa đi. Kẻ gọi điện cho Vi Thị Phòng (thời điểm đó đã lấy chồng và sinh sống ở Trung Quốc) thông báo về trường hợp của C. đồng thời yêu cầu tiền công 10 triệu đồng.

Vi Thị Phỏng điện thoại nhờ em họ là Vi Văn Phao (SN 1986, trú xã Bình Chuẩn, Con Cuông, Nghệ An) đưa Vi Thị C. sang Trung Quốc. Phỏng trả cho Phao 5 triệu đồng, đồng thời đài thọ toàn bộ chi phí đi lại. Ngày 8/3/2014, Vi Văn Phao đưa Vi Thị C. đến bến xe Ka Long (Quảng Ninh) và giao C. cho một người đàn ông.

Vi Thị C. đặt con gái ngủ trên chiếc ghế ngoài hàng lang phòng xét xử để tham dự phiên tòa.

Sau khi sang Trung Quốc, Vi Thị C. được Vi Thị Phỏng bán cho một người đàn ông Trung Quốc với giá 210 triệu đồng. Lấy chồng Trung Quốc, C không có được đám cưới như trong mơ, nhưng bù lại cô không bị bạo hành hay bắt lao động khổ sai như các cô dâu khác. “Nhà chồng đối xử với em rất tốt nhưng em xin về thăm bố mẹ thì không đồng ý. Tháng 9/2016, nghe nói bố ở quê bị tai biến, mẹ lên cơn đau tim nên em bế con trốn về”, Vi Thị C. kể trước tòa.

Sự việc chỉ bị vỡ lỡ khi Vi Thị C. mang sổ hộ khẩu lên UBND xã đăng kí khai sinh cho con. Thời điểm này, Vi Thị Phỏng cũng bỏ người chồng Trung Quốc, mang theo đứa con thứ 2 về quê sinh sống. Vi Thị Phỏng, Vi Văn Pháo, Lương Thị Kẻ sau đó bị công an bắt giữ và bị truy tố ra trước pháp luật về tội “Mua bán người”.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình và cho rằng do thiếu hiểu biết pháp luật nên phạm tội. Tại thời điểm xét xử vụ án, Vi Thị Phỏng đang mang thai đứa con thứ 3 cùng người chồng mới. Toàn bộ số tiền thu được từ hành vi phạm tội, các bị cáo đã tiêu xài hết.

Khi được hỏi về vấn đề dân sự, Vi Thị C. nói: “Việc sang Trung Quốc lấy chồng là do tôi cũng muốn đi. 80 triệu mà chị Kẻ, chị Phỏng trả thì mẹ đã tiêu hết rồi”. Vi Thị C. mong muốn HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo, đồng thời không yêu cầu phải bồi thường.

Vi Thị Phỏng, Lương Thị Kẻ cũng bật khóc, xin HĐXX xem xét để sớm trở về chăm sóc gia đình và con cái. HĐXX nhận định mặc dù việc sang Trung Quốc là ý muốn của Vi Thị C. nhưng việc các bị cáo đưa người trái phép sang Trung Quốc bán làm vợ là vi phạm pháp luật. Viện KSND tỉnh Nghệ An truy tố các bị cáo tội "Mua bán người" là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ cũng như xem xét vai trò, vị trí của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Lương Thị Kẻ, Vi Thị Phỏng mỗi bị cáo 4 năm tù, bị cáo Vi Văn Phao bị tuyên phạt 3 năm tù.

Hoàng Lam