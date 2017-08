Truy tố 49 bị can liên kết với các đối tượng nước ngoài đánh bạc trên mạng Internet

Truy tố các đối tượng đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá bóng đá qua mạng Internet. (Ảnh, minh hoạ).

Trong số 49 bị can bị truy tố thì có 4 bị can bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” gồm: Băng Tử Mạnh, (trú tại quận 11, TP HCM); Lương Quốc Khánh và Mạc Thị Hương, (cùng trú tại huyện An Dương, TP Hải Phòng) và Đặng Hùng Anh, (trú tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng). 45 bị can còn lại bị truy tố về tội “Đánh bạc”.

Theo cáo trạng, tháng 12/2014, Băng Tử Mạnh được một người đang làm cho một công ty chuyên tổ chức đánh bạc tại Campuchia giới thiệu làm việc cho trang web cmd368...

Mấy tháng sau, Mạnh nhận được điện thoại của một đối tượng người nước ngoài, tên là Kenvic, hứa hẹn sẽ trả công cho Mạnh từ 7 triệu đồng/tháng đến 12 triệu đồng/tháng, nếu Mạnh đứng ra nhận tiền của các đối tượng đánh bạc tại Việt Nam rồi chuyển sang Campuchia.

Một phần việc khác của Mạnh là rút tiền trong các thẻ ATM là tài khoản đại diện cho trang web cmd368... rồi chuyển đến các tài khoản khác theo danh sách mà Kenvic cung cấp…

Từ tháng 8/2014 đến tháng 6/2016, Băng Tử Mạnh đã cùng Lương Quốc Khánh, Mạc Thị Hương, Đặng Hùng Anh hợp tác với một số đối tượng người nước ngoài mở tài khoản, thuê các đối tượng ở Việt Nam mở tài khoản ngân hàng ở Việt Nam làm tài khoản đại diện cho trang web cmd369..., nhằm phục vụ những đối tượng đánh bạc tại Việt Nam giao dịch chuyển tiền cá độ.

Cụ thể, số đối tượng này đã mở và chuyển hơn 75 tài khoản cho trang web cmd369... làm tài khoản đại diện nhận và chuyển tiền cho các con bạc tại Việt Nam. Tổng cộng, tài khoản của Lương Quốc Khánh đã nhận hơn 22,3 tỷ đồng; tài khoản của Mạc Thị Hương nhận hơn 17,2 tỷ đồng; tài khoản của Hùng Anh nhận gần 10 tỷ đồng từ tài khoản của các con bạc.

Từ đó, Mạnh cùng đồng phạm đã rút 20 tỷ đồng từ tài khoản của các con bạc rồi chuyển cho người đại diện trang web cmd369... Số tiền còn lại đã được Mạnh chuyển đến nhiều tài khoản khác nhau, là những con bạc thắng cược.

Qua đó, Mạnh được hưởng lợi 115 triệu đồng; Khánh được hưởng lợi 35 triệu đồng; Hương được hưởng lợi 59 triệu đồng và Hùng Anh được hưởng lợi 80 triệu đồng. Cơ quan tố tụng xác định 4 đối tượng tổ chức đánh bạc nêu trên đã chuyển qua người đại diện của trang web cmd368... số tiền gần 50 tỷ đồng.

Trong số 45 đối tượng bị truy tố về tội “Đánh bạc” Nguyễn Đức Thịnh được cho là con bạc “khát nước” nhất. Từ tháng 1/2014 đến tháng 3/2016, Thịnh đã chuyển gần 1,2 tỷ đồng để đánh bạc và nhận lại gần 1 tỷ đồng từ các tài khoản ngân hàng được thuê đại diện web cmd369... tại Việt Nam. Mỗi lần truy cập tài khoản, Thịnh cá cược từ 5 đến 15 trận bóng đá, trận cá cược nhiều nhất trên 20 triệu đồng.

Tuấn Hợp