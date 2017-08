Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT hàng nghìn tỉ đồng

Hải Phòng

Đối tượng cầm đầu đường dây tại cơ quan công an (ảnh Đ.P)

Tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP. Hải Phòng chiều nay (8/8) cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phan Văn Sơn (SN 1985, ở phường Đằng Hải, quận Hải An) và Lưu Thị Thanh Thảo (SN 1986, ở phường Lãm Hà, quận Kiến An), cùng TP. Hải Phòng để điều tra về hành vi mua bán hóa đơn GTGT.

Theo hồ sơ tại cơ quan công an, trước đó, qua công tác nắm địa bàn và qua nguồn tin từ cơ sở, các trinh sát Đội 7, thuộc PC46 đã phát hiện trên địa bàn phường Đằng Hải xuất hiện một đối tượng có dấu hiệu hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Đi sâu tìm hiểu và bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát xác định đối tượng trên chính là Phạm Văn Sơn. Theo sát mọi di biến động của Sơn, các trinh sát phát hiện Sơn đang cầm đầu một đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT qui mô lớn.

Ngay lập tức, chuyên án nhằm triệt phá đường dây trên được xác lập. Sau một thời gian tập trung lực lượng làm rõ mọi phương thức thủ đoạn cũng như hoạt động của đường dây, ngày 1/8, Ban chuyên án quyết định phá án.

Nhân viên kế toán, một mắt xích của đường dây tại cơ quan công an(ảnh Đ.P)

Vào lúc 13h cùng ngày, tại khu vực vòng xuyến chân cầu Lê Hồng Phong, thuộc phường Đằng Hải, quận Hải An, các trinh sát thuộc PC46 đã phát hiện, bắt quả tang Lưu Thị Thanh Thảo (nhân viên kế toán của Sơn) và cũng là một đối tượng nằm trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT của Sơn đang có hành vi bán 2 hóa đơn GTGT cho một đối tượng và nhận số tiền trên 25 triệu đồng.

Ngay sau đó, PC46 cũng tiến hành bắt khám xét khẩn cấp đối với Phạm Văn Sơn, thu giữ tại công ty, nơi ở nhiều tài liệu cùng tang vật có liên quan như: các con dấu công ty, dấu chức danh, tờ séc, ủy nhiệm chi, nhiều quyển hóa đơn GTGT...

Qua đấu tranh, PC46 cũng làm rõ chỉ trong vòng 3 năm (từ tháng 9/2014 đến tháng 7/2017), Sơn cùng đồng bọn đã thực hiện mua bán trái phép hóa đơn GTGT với tổng doanh số hàng nghìn tỉ đồng.

Sáng hôm qua, ngày 7/8, Đại tá Nguyễn Văn Coỏng, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP đã đến biểu dường, trao thưởng cho lực lượng phá án.

