Thuê xe ô tô rồi làm giả hợp đồng đem đi bán

Ngày 1/8, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Quách Thọ Niên (sinh năm 1972, ngụ quận 1) 13 năm 9 tháng tù về hai tội lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, giấy tờ của cơ quan, tổ chức.

Bị cáo Niên tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, ngày 18/6/2015, Niên thuê xe ô tô của vợ chồng ông Phong (ngụ quận Bình Thạnh) trong 6 tháng với giá 18 triệu đồng/tháng. Do trước đây Niên nhiều lần thuê xe nên ông Phong tin tưởng giao xe cùng các giấy tờ mà không yêu cầu thế chấp.

Sau đó, Niên đưa 18 triệu đồng tiền cọc rồi ra phòng công chứng làm giả hợp đồng vợ ông Phong (đúng tên chủ xe) bán cho Niên giá 850 triệu đồng.

Từ hợp đồng này, Niên đem xe chào bán cho chị Thảo (ngụ huyện Hóc Môn) giá 650 triệu đồng. Chị Thảo đưa trước 600 triệu đồng, số còn lại sẽ thanh toán sau khi sang tên.

Đầu tháng 12/2015, ông Phong không thấy Niên trả tiền thuê cũng không trả xe. Ông Phong kiểm tra định vị phát hiện xe do người khác sử dụng tại Bình Dương nên ông báo công an. Qua xác minh, công an điều tra được người chiếm đoạt xe và bắt giữ Niên.

Xuân Duy