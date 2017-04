Thành lập công ty để mua bán hóa đơn chứng từ trị giá hàng tỷ đồng khống

Thanh Hóa:

Ngày 24/4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, ngày 21/4, Công an huyện Tĩnh Gia đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thanh Hợi (SN 1960), ở xã Trường Lâm về hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Theo điều tra ban đầu của lực lượng công an, từ những năm 2009, nhận thấy việc buôn bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) có thể thu được nhiều lợi nhuận, Nguyễn Thanh Hợi đã đứng ra thành lập Công ty TNHH dịch vụ và Thương mại Hoa Linh, với ngành nghề kinh doanh gồm: xây dựng công trình khai thác đá xẻ, đá ốp lát, vận tải hàng hóa... Thực chất công ty này không hoạt động sản xuất kinh doanh mà chỉ treo biển để đối phó với việc kiểm tra của cơ quan chức năng.

Trong thời gian đầu, Nguyễn Thanh Hợi làm thủ tục mua hóa đơn GTGT tại Chi cục Thuế tỉnh Thanh Hóa. Đến năm 2011, theo quy định mới, doanh nghiệp được tự in hóa đơn, Hợi trực tiếp đặt in hóa đơn GTGT. Để hợp thức đầu vào của hóa đơn, Hợi đã tìm đến các công ty tư nhân trong và ngoài tỉnh để mua bán hóa đơn.

Do am hiểu về nghiệp vụ kế toán, Hợi đã căn cứ vào số hóa đơn đầu ra để cân đối kê khai hàng hóa, dịch vụ đầu vào với số tiền sao cho sau khi khấu trừ thuế GTGT, công ty do Hợi thành lập chỉ phải nộp số thuế rất nhỏ.

Bằng thủ đoạn nêu trên, từ năm 2013 đến nay, Nguyễn Thanh Hợi đã mua bán trái phép gần 400 tờ hóa đơn GTGT ghi khống hàng hóa, dịch vụ đầu vào, đầu ra để trốn thuế với số tiền hơn 7 tỷ đồng và thu lợi bất chính số tiền gần 100 triệu đồng.

Theo Trung tá Lê Văn Bình, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế và chức vụ, Công an huyện Tĩnh Gia: Trước đây việc mua bán, sử dụng trái phép hoá đơn VAT chủ yếu là dùng hóa đơn thật để lập hồ sơ, xuất khẩu hàng hóa khống, chiếm đoạt tiền thuế. Hiện nay, các đối tượng lại có những thủ đoạn mới như: gian lận, chiếm đoạt tiền thuế Nhà nước thông qua việc mua bán hóa đơn, hợp thức hóa đầu vào, tăng chi phí, giảm thu nhập chịu thuế, hợp thức hóa hàng hóa ...Nguồn cung cấp hóa đơn chủ yếu vẫn do các doanh nghiệp ảo lập ra, mục đích các doanh nghiệp này không phải để sản xuất, kinh doanh mà để bán hóa đơn hoặc chỉ kinh doanh trá hình.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Tĩnh Gia tiếp tục điều tra làm rõ.

Trần Lê