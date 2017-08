Tài xế taxi dùng ống tuýp sắt đánh hành khách nhập viện

Cà Mau:

Anh Tạ Vĩnh Ngân trình bày vụ việc.

Thông tin ban đầu cho biết, tối ngày 8/8, anh Tạ Vĩnh Ngân (ngụ phường 5, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) có gọi một chiếc taxi 4 chỗ ngồi của hãng taxi Hưng Phát (trụ sở tại quốc lộ 1A, ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau) để đi từ xã Lý Văn Lâm về phường 5.

Sau đó, có một chiếc xe taxi đến đón là xe 7 chỗ ngồi, nên anh Ngân có trách móc, nhưng anh vẫn lên xe đi bình thường.

Khi lên xe, anh Ngân yêu cầu tài xế bấm đồng hồ thì tài xế nói là đã bấm rồi. Sau đó, 2 bên có lời qua tiếng lại, cuối cùng thì tài xế nói không muốn chở nữa, nên anh Ngân bước xuống xe. Khi xuống xe, tài xế taxi đã đuổi theo và dùng tuýp sắt đánh 2 cái lên đầu khiến anh Ngân phải nhập viện.

Một cán bộ công an có trách nhiệm thông tin, có vụ việc xảy ra như lời anh Tạ Vĩnh Ngân kể vào đêm ngày 8/8.

Khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an đã có mặt, lập biên bản hiện trường. Công an cũng đã mời đối tượng Phạm Tấn Nghi (tài xế taxi) đến làm việc. Tại cơ quan công an, đối tượng Nghi đã thừa nhận hành vi đánh người gây thương tích của mình.

Hiện, cơ quan điều tra đang tiến hành giám định thương tật của anh Tạ Vĩnh Ngân để xử lý theo pháp luật.

Huỳnh Hải - Tuấn Thanh