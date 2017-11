Sử dụng xe biển số công vụ vận chuyển 40 bánh heroin

Đối tượng Lầu A Hà bị bắt giữ tại cơ quan điều tra.

Thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết, chiều ngày 3/11, tại khu vực cầu Khe Lếch, (thuộc xã Sơn Thủy, Văn Bàn, Lào Cai), lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC 47, Công an tỉnh Lào Cai) phát hiện đối tượng điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Mazda, biển kiểm soát công vụ có dấu hiệu khả nghi nên yêu cầu dừng xe và đưa về cơ quan công an.

Tại đây, trước sự chứng kiến của chủ xe, chính quyền địa phương và người dân, lực lượng công an đã tiến hành khám xe và phát hiện trong lốp dự phòng treo dưới gầm xe ô tô có chứa 40 bánh heroin cùng một số tang vật khác.

Trước sự chứng kiến của người dân và chính quyền địa phương, cơ quan điều tra tiến hành khám xét chiếc xe và phát hiện 40 bánh heroin được đối tượng cất giấu trong lốp xe dự phòng.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận tên là Lầu A Hà, (SN 1977, trú tại bản Xa Dung, xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên), bước đầu Lầu A Hà khai nhận vận chuyển thuê số heroin cho một đối tượng khác từ Điện Biên sang Lào Cai với số tiền 150 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Tuấn Hợp