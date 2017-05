Rủ người yêu “nhí” từ TP Hồ Chí Minh về nhà ở Bạc Liêu giao cấu

Trần Thiên An sau phiên tòa.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 10/2016, qua mạng xã hội, Trần Thiên An quen với N.K.N. (SN 2004, ngụ quận Tân Phú, TPHCM). Cả 2 thường xuyên trò chuyện qua lại với nhau.

Đến ngày 29/10/2016, N. đón xe khách từ TPHCM xuống thị xã Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu) để gặp An đang làm nhân viên bảo vệ cho một công ty thủy sản tại đây. Sau đó, cả 2 cùng nghỉ lại công ty. Đến sáng ngày 30/10, An đưa Ngọc về nhà của An tại TP Bạc Liêu chơi.

Tại đây, từ ngày 2 đến ngày 5/11/2016, An đã thực hiện giao cấu với N.K.N. 4 lần ngay trong phòng riêng của An.

Đến ngày 6/11, N. gọi điện cho cha ruột của mình là ông N.K.L. kêu đem tiền và điện thoại xuống bến xe Bạc Liêu để sử dụng. Khi đến Bạc Liêu, ông L. đã đến Công an phường 7 (TP Bạc Liêu) trình báo vụ việc. Sau đó, An bị công an bắt giữ khẩn cấp ngày 7/11/2016.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định, Trần Thiên An đã có hành vi “Hiếp dâm trẻ em”. Thời điểm xảy ra vụ việc, N.K.N. chưa đủ 13 tuổi.

Tại phiên tòa, An đã thành khẩn khai báo và nhận tội. HĐXX đã tuyên phạt Trần Thiên An 8 năm tù giam.

Huỳnh Hải