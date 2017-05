Phát hiện động mại dâm núp bóng phòng trọ

Văn Thị Thủy (ảnh nhỏ) điều hành động mại dâm núp bóng nhà trọ vừa bị Công an bắt giữ.

Ngày 17/5, thông tin từ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An cho hay, cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ đề nghị Viện KSND tỉnh phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Văn Thị Thủy (SN 1975, trú xã Thanh Khai, Thanh Chương, Nghệ An) về hành vi “Chứa mại dâm”.

Sau một thời gian theo dõi, tối ngày 14/5, ban chuyên án ập vào dãy nhà trọ của Văn Thị Thủy tại xóm Tân Phòng, xã Thanh Khai. Tại đây, các trinh sát phát hiện và bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Đây là động mại dâm núp bóng nhà trọ với dãy nhà 13 phòng. Tại thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra, không có khách trọ nào tại đây.

Để tổ chức hoạt động mua bán dâm tại dãy trọ của mình, Văn Thị Thủy dụ dỗ, lôi kéo các cô gái nhẹ dạ ở các huyện miền núi về “đầu quân” cho mình. Dãy nhà trọ của Thủy thường xuyên có từ 8-10 cô gái sẵn sàng phục vụ khách với giá "bèo".

Khi khách có nhu cầu, Thủy sẽ “điều” nhân viên phục vụ, khách trực tiếp trả tiền cho Thủy. Giá mỗi lần mua dâm là 200 nghìn đồng, Thủy trả cho các cô gái 100 nghìn đồng. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Thủy không ghi sổ số lần giao dịch cũng như tiền mỗi lần giao dịch với khách vào sổ.

Vĩnh Khang