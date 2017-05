Nữ kế toán lừa xin việc và vay tiền chiếm đoạt 13 tỷ đồng

Bắc Giang

Ngày 4/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang cho biết: Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã xảy ra nhiều vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những chiêu trò lừa đảo của các đối tượng đã khiến nhiều người rơi vào cảnh "tiền mất tật mang". Điển hình là vụ lừa đảo của nghi phạm Giáp Thị Thu Hồng (SN 1983, ở phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang).

Đối tượng Giáp Thị Thu Hồng tại cơ quan công an

Làm kế toán ở bệnh viện lớn trên địa bàn tỉnh, Hồng đã tự tạo cho mình một vỏ bọc hào nhoáng về các mối quan hệ lớn để dụ dỗ, lừa phỉnh người khác “sập bẫy”. Bị cuốn vào những “lời hứa” của Hồng, lại thêm việc muốn nhanh chóng xin việc cho con gái, tháng 12/ 2015, bà Linh Thị Hằng (SN 1968, ở xã Song Khê – TP Bắc Giang) đã đưa cho Hồng 300 triệu tiền đặt cọc với mong muốn xin cho con gái và cháu gái vào biên chế tại một bệnh xá và một bệnh viện lớn trên địa bàn tỉnh. Để lấy lòng tin, Hồng làm giấy cam kết và hứa sau 6 tháng sẽ xin được việc, đồng thời khi đó bà Hằng phải nộp nốt số tiền còn lại.

Tuy nhiên, sau thời gian hứa hẹn, con gái và cháu gái không những không nhận được thông báo đi làm mà qua nhiều lần liên lạc thì Hồng còn “viện” hàng chục lý do để trốn tránh. Việc trì hoãn kéo dài đến gần 1 năm rưỡi nên bà Hằng yêu cầu đối tượng trả lại tiền và làm đơn tố giác với cơ quan chức năng. Được biết, giá tiền đối với mỗi suất xin việc mà Hồng đưa ra là từ 200 triệu đến 500 triệu đồng. Các bị hại phải đặt cọc trước cho Hồng 30% - 50% tổng số tiền và sau khi xin được việc phải đưa nốt số tiền còn lại.

Tại cơ quan công an, đối tượng Giáp Thị Thu Hồng khai nhận từ tháng 10/2015 đến tháng 7/2016, ngoài hình thức xin việc, Hồng còn vay tiền của nhiều người với lãi suất ngày để trả tiền lãi xoay vòng cho nhiều người khác nhau và tiêu xài cá nhân. Bước đầu, Cơ quan CSĐT đã điều tra làm rõ đối tượng Hồng đã lừa đảo chiếm đoạt của 7 người dân trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền khoảng 13 tỷ đồng

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành bắt tạm giam đối với Giáp Thị Thu Hồng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” để điều tra mở rộng vụ án. Ai là nạn nhân của hành vi lừa đảo nói trên, liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang, số điện thoại: 0977. 437. 666 để được giải quyết.

Bá Đoàn