Nổ gần chục phát đạn vào nhóm đối phương vì "dám" trêu bạn gái của đàn em

Quảng Ninh:

Chỉ vì một lời trêu ghẹo gái, hai nhóm thanh niên đã xảy ra hỗn chiến, thậm chí còn nổ súng bắn trọng thương nhau (ảnh minh họa).

Trêu ghẹo bạn gái người khác lại còn dở thói côn đồ

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 29/4 cho biết, đơn vị vừa kết thúc điều tra vụ án “Giết người, Cố ý gây thương tích, Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại phường Hải Yên, TP Móng Cái trước đó và tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để chuyển VKS cùng cấp truy tố ra trước pháp luật.

Theo hồ sơ tại cơ quan Công an, vào khoảng 00h30 ngày 22/12/2016, một nhóm gần chục thanh niên gồm: Nguyễn Văn Cảnh (SN 1990), Nguyễn Văn Hoàng (SN 1995, em trai Cảnh), Lương Văn Toàn (SN 1989), cùng ở TP Móng Cái), Lê Thế Lâm (SN 1990), Lê Văn Thọ (SN 1991), Lê Văn Hải (SN 1991) cùng ở tỉnh Thanh Hóa, Vũ Văn Toản (SN 1997, ở tỉnh Thái Nguyên) cùng hai thanh niên tên Chiến và Mạnh rủ nhau nhậu tại một quán bia đối diện cổng Công ty TexHong – Ngân Long (phường Hải Yên, TP Móng Cái).

Đến khoảng 1h sáng, sau khi nhậu tới bến, Hoàng điều khiển xe máy chở Thọ và Toản; Toàn chở Chiến về ký túc xá của Công ty Texhong – Ngân Long.

Khi đến cổng công ty, thấy chị Nguyễn Thị T. (SN 1997) đang đứng cùng bạn trai là Hoàng Trọng Đạo, Thọ có buông lời trêu ghẹo T.

Sĩ diện với bạn gái, Đạo phản ứng lại thì bị đấm thẳng vào mặt, sau đó Hoàng nhặt khung sắt dưới đường lao đến đập vào đầu khiến Đạo bị thương.

Chưa hết, dù Đạo chỉ có một mình nhưng cả nhóm Hoàng vẫn lao vào đấm đá túi bụi. Chỉ khi Đạo chạy vào phòng bảo vệ của công ty cả nhóm mới chịu bỏ đi.

Hoàng sau đó gọi điện cho Lâm Quốc Tấn (SN 1994) cùng Nguyễn Đăng Quỳnh (SN 1995), cùng ở phường Hải Yên đến đón về.

Giải quyết mâu thuẫn bằng súng

Một trong những đầu đạn công an thu giữ được tại hiện trường vụ án (ảnh Công an cung cấp)

Về phía T., thấy Đạo bị đánh đã gọi điện cho bạn của Đạo là Lê Mạnh Hải cùng anh em của Đạo. Một lúc sau Hải từ ký túc xá công ty đi ra mang theo một tuýp sắt (dài 60cm, đầu vát nhọn). Lúc này Hoàng Trọng Dũng (anh trai Đạo) cũng chở Nguyễn Văn Tú bằng xe máy đến khu vực Đạo bị đánh. Khi được Đạo chỉ vị trí nhóm đối phương đang ngồi là một quán bia cũng như chuẩn bị đủ hung khí, cả nhóm kéo sang tấn công nhóm của Cảnh.

Đến nơi thấy Hải, Cảnh, Tấn đang ngồi chờ tính tiền, nhóm Đạo xông vào đánh đấm không thương tiếc, dùng tuýp sắt vụt liên tiếp vào người đối phương. Khi Cảnh hoảng sợ bỏ chạy bị vấp ngã, đã phải hứng thêm một trận mưa đòn nữa của nhóm Đạo.

Hoàng (em trai Cảnh) sau khi biết nhóm của mình bị tấn công đã gọi Tấn và Quỳnh đi tìm nhóm Đạo trả thù. Trên đường đi ngang qua bãi phế liệu, Hoàng cùng Quỳnh, Tấn xuống nhặt một số đoạn sắt dùng làm hung khí.

Khi đến quán bia, phát hiện nhóm Đạo vẫn đang có mặt tại đây, cả 3 xông vào định tấn công. Không ngờ chưa kịp ra tay thì đã bị một người trong nhóm Đạo tên là Tú rút khẩu súng mang theo bắn thẳng 2 phát liền.

Sau khi súng nổ, Hoàng trúng đạn vào cổ ngã gục tại chỗ. Tấn và Quỳnh bỏ chạy liền bị nhóm Đạo đuổi theo. Tấn bị bắt lại nên bị đánh gãy tay, riêng Quỳnh chạy thoát. Vẫn đang hăng máu hơn thua nên dù nhóm đối phương đã bỏ chạy Tú vẫn tiếp tục nổ thêm 5 đến 6 phát súng nữa nhưng rất may không trúng ai.

Sau khi vụ việc xảy ra, Tú, Đạo, Dũng đã nhanh chân bỏ trốn. Riêng Hải, ngày 25/12/2016 đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo kết quả từ cơ quan giám định, Nguyễn Văn Hoàng bị tổn hại sức khỏe 63%, Lâm Quốc Tấn bị tổn hại sức khỏe 12%.

Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh sau đó đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Tú về tội “Giết người”, Lê Mạnh Hải, Hoàng Trọng Đạo, Hoàng Trọng Dũng về tội “Cố ý gây thương tích”. Do Tú và Đạo đã bỏ trốn nên cơ quan CSĐT đã phát lệnh truy nã.

An Nhiên