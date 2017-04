Ngăn cản sử dụng ma túy, nhân viên quán karaoke bị khách hát tấn công?

Hải Phòng

Quán karaoke xảy ra vụ khách hát tấn công nhân viên vì bị ngăn cản sử dụng ma túy (ảnh CTV)

Tối nay (16/4), một lãnh đạo Công an quận Hải An, TP Hải Phòng xác nhận với phóng viên việc đơn vị đang tạm giữ hai người, trong đó có một người tên là Dũng. Đây là hai khách hát bị nhân viên quán karaoke Phương Tiến Thành, ở khu Trung Lực, phường Đằng Lâm, quận Hải An (TP Hải Phòng) tố đã sử dụng ma túy tại quán vào khuya ngày 15/4 và khi bị nhân viên quán nhắc nhở đã quay ra hành hung.

Theo một nhân viên của quán trên, vào khoảng hơn 22h, ngày 15/4, Dũng (tức Dũng “Saha”, SN 1979) cùng với khoảng 20 người đến hát tại tầng 6 của quán. Dũng và nhóm người này vốn là khách quen của quán từ lâu.

Cũng theo nhân viên này, hát được một lúc thì nhóm của Dũng bỏ một ít chất bột màu trắng vào đĩa sứ rồi thay nhau dùng miếng nhựa gạt và hít lên mũi. Phát hiện vụ việc, nhân viên của quán trực tại phòng hát báo với quản lý. Khi quản lý lên phòng phát hiện chất bột màu trắng nghi là ketamine (một loại ma túy tổng hợp) đã yêu cầu nhóm của Dũng ngừng sử dụng.

Quản lý của quán cũng cho biết thêm, khi bị anh nhắc nhở, nhóm của Dũng vẫn phớt lờ tiếp tục sử dụng. Thậm chí, thấy bị nhắc nhiều, Dũng cùng nhóm người đi cùng nhốt người quản lý vào phòng đe dọa. Sau đó, một nhân viên của quán đã buộc phải phá cửa để quản lý chạy ra ngoài nhưng đã bị nhóm Dũng phát hiện truy đuổi và hành hung cả quản lý lẫn 2 nhân viên của quán.

Rất may cả 3 người này sau đó đã chạy thoát và lên Công an phường Đằng Lâm trình báo. Ngay lập tức, Công an phường cùng Công an quận Hải An đã đến hiện trường, tạm giữ Dũng và một người khác trong nhóm. Số còn lại đã nhanh chân rời khỏi quán.

Hiện công an quận Hải An đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

An Nhiên