Lời khai bất ngờ tại tòa của 2 công an bị cáo buộc dùng nhục hình khiến nghi phạm tử vong

Chết sau một ngày bị tạm giữ

Ngày 13/4, TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Huỳnh Ngọc Tòng và Phạm Thanh Bình (cả 2 nguyên là cán bộ Công an TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) theo đơn kháng cáo kêu oan.

Trước đó, vào tháng 5/2016, TAND tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa xét xử và tuyên án Huỳnh Ngọc Tòng 1 năm 6 tháng tù giam, bị cáo Phạm Thanh Bình 11 tháng 11 ngày tù (bằng thời gian tạm giam) về tội dùng nhục hình. Sau bản án sơ thẩm, Tòng và Bình có đơn kháng cáo kêu oan.

Theo cáo trạng, ngày 16/11/2012, Nguyễn Tuấn Thanh (30 tuổi, ngụ xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) bị Công an TP Cao Lãnh phối hợp với Công huyện Tháp Mười bắt giữ và di lý về trụ sở Công an TP Cao Lãnh để điều tra vì nghi Thanh là đối tượng trong chuyên án trộm cắp xe máy.

Tại đây, Thanh được Bình và Tòng lấy lời khai. Thanh khai nhận đã trộm tổng cộng 6 xe máy. Xong buổi làm việc, nghi can được đưa về trại tạm giữ với những vết bầm tím trên người và có ghi vào biên bản bàn giao người.

Cũng theo cáo trạng, ngày 17/11/2012, nghi can được trích xuất ra làm việc với cán bộ PC45 Công an tỉnh Đồng Tháp, bị hỏi cung nhưng không ghi biên bản lời khai.

Khoảng 12h cùng ngày, một cán bộ vào phòng thì thấy Thanh không ăn cơm và đầu gục xuống bàn nên đỡ dậy thì thấy mặt Thanh bị xanh, miệng chảy nước dãi nên báo lãnh đạo Công an TP Cao Lãnh. Nghi can được đưa đến Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp cấp cứu nhưng Thanh đã tử vong.

Kết quả giám định pháp y cho thấy, nguyên nhân tử vong của Thanh là do tình trạng suy tuần hoàn cấp không hồi phục, nạn nhân bị chấn thương do tác động của vật tày với lực tác động mạnh ở nhiều vùng cơ thể, trong đó có vùng nguy hiểm là vùng mũi ức, thượng vị.

VKSND Tối cao đã khởi tố điều tra vụ án dùng nhục hình đối với Tòng và Bình. Qua điều tra, kết luận Tòng và Bình đã có hành vi dùng tay, chân và cây ba trắc đánh nghi can bị thương nặng dẫn đến tử vong.

Có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm?

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Tòng cho rằng mình bị bức cung, nhục hình chứ không biết gì tới việc bị hại Nguyễn Tấn Thanh chết. Bị cáo cho là chỉ tiếp nhận bị hại giai đoạn sau.

Bị cáo Bình cho rằng mình cũng bị ép cung, bị cáo không tiếp xúc trực tiếp lên cơ thể của bị hại, bị cáo chỉ lấy lời khai, lập biên bản tạm giam bị hại. Bị cáo Bình cũng khai không thấy bị cáo Tòng đánh bị hại.

Đại diện phía Công an TP Cao Lãnh cho rằng các bị cáo chỉ làm theo đúng quy định, tuy nhiên cái chết của bị hại là tai nạn nghề nghiệp.

Theo các luật sư, việc Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao chỉ dựa vào lời khai của Bình để truy tố bị cáo Tòng và Bình về tội dùng nhục hình là khiên cưỡng, không có căn cứ.

Ngoài ra, các luật sư cũng cho bản án đã bỏ lọt một số người ở Công an tỉnh Đồng Tháp và Công an xã Đốc Binh Kiều đã tiếp xúc trực tiếp với bị cáo chưa được làm rõ. Vì vậy, luật sư đề nghị hủy toàn bộ bản án sơ thẩm trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định cấp sơ thẩm chỉ dựa vào lời khai của bị cáo Bình để kết tội là thiếu căn cứ; mặt khác, trong phiên tòa hôm nay bị cáo Bình kêu oan cho rằng mình bị nhục hình mới khai như vậy. Ngoài ra, dựa vào hồ sơ có người khai thấy ba hay bốn người đánh bị hại nhưng tòa chỉ xử bị cáo Tòng và Bình là có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Từ đó, HĐXX quyết định hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, trả hồ sơ về Viện KSND tỉnh Đồng Tháp để điều tra lại theo đúng quy định.

Xuân Duy