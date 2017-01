Liên tiếp bắt giữ xe tải chở ắc quy chì phế thải nguy hại

Hà Nam:

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, vào chiều 31/12, tại đoạn QL1A thuộc địa bàn phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an Hà Nam phát hiện, bắt giữ xe ô tô BKS: 88C – 107.41 do Bùi Văn Thắng (SN 1993), trú ở xã Tề Lỗ, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc điều khiển vận chuyển số lượng lớn ắc quy chì phế thải không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Qua kiểm tra, Cơ quan Công an phát hiện 31 bình ắc quy chì phế thải có khối lượng 790 kg không rõ nguồn gốc, chủ hàng không xuất trình được hợp đồng mua bán, vận chuyển, hóa đơn chứng từ có liên quan đến số hàng trên.

Lực lượng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh kiểm tra xe và tang vật vụ án (ảnh: Công an Hà Nam)

Tại cơ quan điều tra Thắng khai nhận, trước đó đã thu gom, mua ở các cơ sở phế liệu cũ ở địa bàn Hà Nam đem về tỉnh Vĩnh Phúc tái chế và bán kiếm lời.

Tỉnh Hà Nam liên tục là địa bàn mà những tay thu mua ắc quy chì phế thải nguy hại "ngắm" đến. Bất chấp việc những chất thải này là chất nguy hại, nhưng vì lợi nhuận, nhiều đối tượng vẫn đi thu gom để bán kiếm lời.

Trước đó, vào tối ngày 22/12, tại xã Hoàng Đông, Duy Tiên, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Hà Nam cũng đã phát hiện, bắt giữ xe ô tô mang BKS: 89C-026.45 do Nguyễn Chí Sáng (SN 1990), trú ở Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên lái xe kiêm chủ hàng vận chuyển chất thải nguy hại gồm ắc quy chì hỏng, thải bỏ không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo quy định.

Vụ việc đang được cơ quan Công an đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Đức Văn