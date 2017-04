Khởi tố vụ án gây rối trật tự, bắt người trái phép ở Lộc Hà

Hà Tĩnh:

Thông tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Hà Tĩnh) cho biết: Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh tin báo tố giác tội phạm về hành vi vi phạm pháp luật của một số đối tượng tại xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà vào ngày 3/4/2017, sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm và nhận thấy đây là vụ việc rất nghiêm trọng, có sự tham gia đông người, tính chất phức tạp, ảnh hưởng lớn đến ANTT, ngày 12/4, Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh khởi tố vụ án hình sự về các tội "gây rối trật tự công cộng” và “bắt giữ người trái pháp luật”.

Quyết định khởi tố vụ án hình sự này cũng được gửi đến Viện Kiểm sát nhân tỉnh tỉnh Hà Tĩnh.

Trước đó, theo thông tin từ cơ quan công an, ngày 2/4/2017, khoảng 50 đối tượng quá khích đã bao vây, chặn đường tổ công tác Công an huyện Lộc Hà gồm 3 người và anh Nguyễn Văn Giáp - Trưởng Công an xã Thạch Bằng đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT tại địa bàn xã Thạch Bằng. Trong lúc làm nhiệm vụ, anh Bùi Trọng Thu - Công an huyện Lộc Hà bị các đối tượng gây thương tích phải đi điều trị tại bệnh viện. Chưa dừng lại, các đối tượng này còn bao vây nhà và đánh người nhà trưởng công an xã bị thương. Sau đó, nhóm người tiếp tục kéo đến xô đổ cổng UBND xã Thạch Bằng, kéo lên trụ sở Công an huyện Lộc Hà tụ tập, khoảng 15 phút sau thì giải tán.

Đến khoảng 8h ngày 3/4, khoảng 200 người dân (chủ yếu là giáo dân thuộc giáo xứ Trung Nghĩa , xã Thạch Bằng và giáo họ Kim Đôi, Trung Cự xã Thạch Kim ) mang theo băng rôn, khẩu hiệu, loa thùng kéo đến UBND huyện Lộc Hà để khiếu nại, đòi bồi thường thiệt hại sự cố môi trường biển, vu cáo công an đánh dân và tạo cớ đuổi đánh và bắt giữ anh Nguyễn Bảo Trung - cán bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh đang làm nhiệm vụ tại hiện trường. Sau khi đánh anh Trung bất tỉnh, nhóm đối tượng đã đặt nạn nhân nằm giữa sân UBND huyện, đồng thời bao vây không cho lực lượng y tế vào đưa đi cấp cứu.

Đến khoảng 14h cùng ngày, sau khi được cấp ủy, chính quyền các cấp và linh mục quản nhiệm giáo họ cùng tuyên truyền, vận động, giải thích, số người dân quá khích mới để cho nhân viên y tế vào đưa nạn nhân Trung đi cấp cứu. Khoảng sau 15h, đám đông mới giải tán ra về.

Phượng Vũ