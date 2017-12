Khai quật tử thi kế toán bệnh viện đã chết hơn 5 năm để điều tra

Nghệ An:

Công văn của Bộ Công an đề nghị khai quật tử thi để xác định nguyên nhân cái chết của chị H.

Theo công văn của Văn phòng cơ quan CSĐT Bộ Công an, ngày 12/9/2012, người dân phát hiện chị Đào Thị H. nguyên Kế toán trưởng bệnh viện Đa khoa Yên Thành chết trên đồi Động Nen, xã Bắc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Lúc bấy giờ, đại diện gia đình chị H. là anh Đào Quang Nghị (em ruột chị H.) cùng anh Thái Bá Võ, đại điện cho gia đình chồng chị H., đã ký vào giấy cam kết với nội dung: ''Chị H. chết do tự sát (treo cổ). Vì vậy, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành chỉ khám nghiệm bên ngoài tử thi mà không giải phẫu tử thi để xác định nguyên nhân chết của chị H. ''.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành kết luận xác định không có tội phạm xảy ra nên đã có quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Liên quan đến vấn đề này trao đổi với PV ông Phan Trọng Thông - Phó giám đốc bệnh viện đa khoa Yên Thành cho biết: “Sự việc xảy ra đã khá lâu, các cơ quan chức năng và gia đình cũng không liên hệ với phía bệnh viện để điều tra về cái chết của chị H. bởi sự việc xảy ra ngoài ý muốn, ở bên ngoài công sở”.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể chị H. hơn 5 năm về trước.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, gia đình chị H. cảm thấy có “uẩn khúc” về cái chết bất thường của chị nên đã viết đơn khiếu nại, không đồng ý với quyết định không khởi tố vụ án hình sự nói trên và cho rằng chị H. chết là do bị giết chứ không phải do tự sát.

Cũng theo công văn này, Văn phòng cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị Thủ trưởng Cơ quan CSĐT tỉnh Nghệ An chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra quyết định hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành, đồng thời ra quyết định khai quật tử thi chị Đào Thị H. trưng cầu giám định pháp y, để xác định nguyên nhân cái chết.

Nguyễn Tú