Hủy toàn bộ bản án vụ đang bị truy nã thì tòa tuyên đã chết

Ngày 25/7, Ủy ban thẩm phán TAND cấp cao tại TPHCM đã mở phiên họp tái thẩm và chấp nhận toàn bộ kháng nghị của Viện KSND cùng cấp, tuyên hủy quyết định của TAND quận 3 (TPHCM) về việc cơ quan này tuyên bố Trần Quang Vũ (sinh năm 1969, ngụ quận 3) cùng vợ con của Vũ đã chết.

Theo nội dung vụ việc, quyết định số 11 năm 2012 của TAND quận 3 (TPHCM) tuyên bố 3 người là đã chết gồm ông Nguyễn Quang Vũ (sinh năm 1968) và vợ con. Theo quyết định trên, 3 người này được tuyên là đã chết từ ngày 27/12/2003.

Hồ sơ cũng thể hiện, người đưa ra yêu cầu tuyên bố là cha mẹ của Trần Quang Vũ. Lý do 2 ông bà này đưa đơn yêu cầu tòa tuyên như trên là vì gia đình Vũ không còn ở nơi cư trú từ năm 1996 (đến thời điểm thụ lý đơn xin tuyên bố đã chết là 16 năm).

Quá trình thụ lý vụ việc và thu thập chứng cứ thể hiện cả gia đình Vũ không còn cư trú ở địa phương và đã xóa hộ khẩu từ năm 1998. Từ đó, TAND quận 3 đã ra quyết định giải quyết yêu cầu, tuyên bố là “đã chết”.

Tuy nhiên, theo hồ sơ từ phía Bộ Công an thì Vũ là đối tượng bị truy nã thuộc vụ án đã được khởi tố hình sự từ năm 1997. Dù các cơ quan chức năng đã thực hiện truy bắt Vũ nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa bắt được Vũ và quyết định truy nã Vũ hiện nay vẫn còn hiệu lực.

Ngay sau khi nhận được hồ sơ từ phía công an cung cấp, Viện KSND cấp cao tại TPHCM xác định rằng đây là tình tiết mới và xác định Vũ vẫn đang là đối tượng bị truy nã, không thể được xem là biệt tích. Do đó, Viện KSND cấp cao tại TPHCM kháng nghị đề nghị tòa cùng cấp hủy toàn bộ bản án của TAND quận 3.

Ủy ban thẩm phán nhận định, theo hồ sơ từ Bộ Công an, hiện Vũ đang là đối tượng truy nã đặc biệt. Sau khi vụ án được điều tra, truy tố, xét xử thì Trần Quang Vũ bỏ trốn. Ngày 10/10/1997, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) đã ra quyết định truy nã; Cục Cảnh sát hình sự ra lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc và Văn phòng Interpol Việt Nam làm thủ tục truy nã quốc tế đối với Trần Quang Vũ.

“Hiện nay, quyết định truy nã đối với Trần Quang Vũ vẫn còn hiệu lực, không thể xem là biệt tích nên ngày 3/8/2012, TAND quận 3 áp dụng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 81 bộ luật Dân sự sửa đổi, bổ sung 2004, rằng Vũ biệt tích 5 năm liền trở lên và không có tin tức xác thực là còn sống… để tuyên bố Trần Quang Vũ và vợ con đã chết ngày 27/12/2003 là không đúng”, Ủy ban thẩm phán phân tích.

