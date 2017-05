Hoảng sợ bỏ trốn gần 12 năm, khi biết người va chạm giao thông với mình bị chết.

Quảng Ninh:

Sau gần 12 năm lẩn trốn, đối tượng đã ra đầu thú (ảnh Công an Cung cấp)

Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Quảng Ninh chiều nay (17/5) cho biết, vừa vận động Nguyễn Đình Cường (SN 1975, trú tại thôn Vĩnh Lộc, xã Quỳnh Diễn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) ra đầu thú. Trước đó, Cường bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh, TP HCM ra Quyết định truy nã vào ngày 21/10/2005 về hành vi “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Theo tài liệu tại cơ quan công an, vào khoảng đầu năm 2005, do ở quê nhà khó kiếm việc làm nên Cường đã vào phía nam làm ăn và chọn huyện Bình Chánh, TPHCM là nơi lập nghiệp. Tại đây, do không có bằng cấp, lại không vốn liếng nên Cường đành mưu sinh bằng nghề phụ hồ.

Đối tượng Khánh tại cơ quan công an (ảnh Công an cung cấp)

Vào một ngày trong tháng 4/2005, trong khi điều khiển xe máy từ công trường xây dựng về nhà trọ, bất ngờ Cường xảy ra va chạm với với một xe máy đi ngược chiều. Hậu quả cả hai ngã xuống đường bất tỉnh và được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau đó, người va chạm xe máy với Cường bị tử vong, riêng Cường được gia đình đưa về Nghệ An chữa trị.

Tuy nhiên, do lo sợ nên trong thời gian chờ xử lý vụ tai nạn giao thông, Cường đã bỏ đi khỏi địa phương, không đến trình diện theo giấy mời, giấy triệu tập của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh.

Đến ngày ngày 21/10/2005 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh ra Quyết định truy nã với Nguyễn Đình Cường về hành vi “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Mặc dù bị cơ quan Công an truy nã, nhưng vì lo sợ bị pháp luật trừng phạt, Cường vẫn không dám ra nhận tội. lẩn trốn ở nhiều nơi. Tháng 5/2017, được sự động viên từ gia đình và các trinh sát phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Đình Cường đã ra đầu thú, sau 12 năm lẩn trốn.

Trước đó ngày 16/5, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Quảng Ninh cũng đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP. Hải Phòng tiến hành bắt giữ Phạm Duy Khánh (SN 1990, trú tại thôn Lang Thượng, xã Mỹ Đức, huyện An Lão, TP. Hải Phòng) theo Quyết định truy nã ngày 11/5/2017 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cẩm Phả về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Một lãnh đạo Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh cho biết, việc chỉ trong 2 ngày bắt, vận động đầu thú 2 đối tượng trên là mở màn cho đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập lực lượng Cảnh sát nhân dân của phòng.

An Nhiên