Hành trình truy bắt “người rừng” trốn truy nã 13 năm

Trốn truy nã, trở thành “người rừng”

Năm 2004, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Nghệ An bóc gỡ đường dây mua bán ma túy trái phép từ Lào về Việt Nam. Các đối tượng trong đường dây này bị bắt giữ thì Học Văn Đức (SN 1964, trú xã Hữu Dương (cũ), huyện Tương Dương, Nghệ An) đã nhanh chân lẩn trốn. Khi đồng bọn lần lượt bị kết án với mức án cao nhất là 15 năm thì hành tung của Đức vẫn là một ẩn số với lực lượng truy bắt.

Đối tượng bị truy nã Học Văn Đức bị bắt giữ sau 13 năm lẩn trốn trong rừng sâu

Cũng trong thời điểm này người dân xã Hữu Dương phải di dời đến nơi ở mới để nhường đất cho công trình thủy điện Bản Vẽ. Thay vì về tái định cư ở xã Thanh Sơn (huyện Thanh Chương, Nghệ An) thì gia đình Đức lại dắt díu nhau về bản Xói Voi, xã Nhôn Mai (Tương Dương) sinh sống. Bởi vậy, việc tìm kiếm, xác minh thông tin liên quan đến đối tượng Đức vào thời điểm đó không khác nào mò kim đáy bể.

Công an huyện Tương Dương đã nhiều lần xác minh, truy bắt Đức nhưng không có kết quả. Mỗi lần xuất hiện thông tin đối tượng đang ở khu vực biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào, các trinh sát dày dạn nhất được cử đi xác minh nhưng rừng núi mênh mông, khi đến nơi thì Đức đã nhanh chân trước một bước.

Sau một thời gian dạt hết khu vực biên giới từ Tương Dương sang Quế Phong, Học Văn Đức quyết định về cánh rừng cạnh bản Xói Voi, nơi vợ con đang ở lập lán để ẩn náu. Đức chọn một cánh rừng rậm rạp, cách bản Xói Voi khoảng 2 tiếng đi bộ và bắt đầu cuộc sống ẩn dật.

Trước khi bắt được liên lạc với gia đình, Đức chủ yếu sinh sống bằng hoa quả hái lượm, chim thú săn bắn được. Thỉnh thoảng gã cũng rời chỗ ẩn nấp, cắt rừng đến các bản để đổi thịt thú rừng, các loại lâm sản để lấy một số nhu yếu phẩm cần thiết.

Khi tình hình đã bắt đầu “êm”, Đức tìm cách liên lạc với gia đình. Từ đây, thỉnh thoảng, gia đình Đức bí mật tiếp tế nhu yếu phẩm nên đối tượng hầu như không ra khỏi rừng, trừ những đêm về thăm vợ con. Để tránh bị lộ, Đức chỉ ở lại vài ba tiếng rồi vào rừng trước khi trời sáng.

Phá án trong đêm

Mặc dù rất giỏi che giấu nhưng hành tung của Đức nhanh chóng bị Công an huyện Tương Dương phát hiện. Thế nhưng để bắt được đối tượng lại không hề dễ dàng. Công an huyện Tương Dương lập kế hoạch với quyết tâm bắt giữ bằng được đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm này.

Số vũ khí công an thu giữ được của Học Văn Đức

“Để tránh bị lộ, Học Văn Đức gần như sống biệt lập, hoàn toàn không giao tiếp với ai nên việc tiếp cận đối tượng rất khó khăn. Đối tượng nuôi một đàn chó dữ để tránh người lạ xâm nhập vào lãnh địa của mình. Nguồn tin trinh sát cho biết, Đức trang bị lựu đạn, súng Kbin và súng tự chế và luôn lăm lăm vũ khí trên tay để sẵn sàng đối phó với lực lượng chức năng trong trường hợp bị vây bắt”, một trinh sát tham gia bắt Học Văn Đức cho biết.

Làm sao để bắt giữ được đối tượng nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho lực lượng vây bắt mà không kinh động đến người dân? Tưởng chừng truy vây bắt đi vào ngõ cụt thì một tia sáng lóe lên. Tối 14/4, gia đình Đức có việc, khả năng cao là đối tượng sẽ rời chỗ ẩn nấp để về nhà. Đây là cơ hội hiếm có để bắt giữ kẻ trốn nã 13 năm trời này. Những trinh sát dày dạn kinh nghiệm nhất của Đội cảnh sát điều tra tội phạm Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an huyện Tương Dương và Đồn biên phòng Nhôn Mai được tung vào trận.

Được sự hỗ trợ của người dân địa phương, đàn chó dữ của Đức nhanh chóng bị xua vào rừng sâu. Đúng như dự đoán, trời sẩm tối, Đức lẻn nhanh ra khỏi lán, nhắm về hướng bản Xói Voi. Nếu tổ chức vây bắt ngay trong nhà của vợ con Đức sẽ rất mạo hiểm, không loại trừ khả năng Đức sử dụng vũ khí tấn công hoặc vấp phải sự cản trở quyết liệt từ người thân của gã. Bởi vậy, phương án “đón lõng” Học Văn Đức ngay tại sào huyệt được thống nhất thông qua.

Học Văn Đức luôn thủ bên người khẩu súng Kbin đã được nạp đạn để sẵn sàng đối phó với lực lượng chức năng trong trường hợp bị vây bắt

Trong đêm tối, các trinh sát cắt rừng, tiếp cận khu vực lán của Đức, tổ chức mật phục chờ thời cơ. Suốt 3 ngày trước, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở đây có mưa to, đêm cuối tháng âm lịch trời tối đen như mực, tầm nhìn rất hạn chế.

Nếu đêm nay Đức không trở về thì mọi công sức chuẩn bị sẽ thành công cốc. Không khí căng thẳng bao trùm các trinh sát khi chiếc kim phát quang bé xíu trên đồng hồ chỉ đến con số 23h ngày 14/4. Mọi ánh mắt đều căng hết cỡ nhìn ra con đường mòn mờ mờ dẫn vào lán của Đức.

Từ phía xa, ánh đèn pin dù đã được che bớt ánh sáng vẫn lóe lên trong đêm tối. Học Văn Đức đang trở về ngôi lán chênh vênh bên khe nước. Đợi Đức vào hẳn trong lán, tránh gây động, đối tượng lợi dụng đêm tối lẩn vào rừng! Mệnh lệnh được bí mật truyền đi.

Ánh đèn pin di chuyển sát lán. Đức dừng bước, ánh đèn pin quét một vòng quanh lán đầy cảnh giác. Không phát hiện ra điều gì bất thường, Học Văn Đức đẩy tấm liếp cửa bước vào nhà…

Từ các vị trí mật phục, các trinh sát nhảy ra, quật ngã Đức, khẩu súng trên tay đối tượng văng ra xa. Chưa kịp định thần, hai cổ tay Đức bị khóa chặt sau lưng chạm vào chiếc còng lạnh buốt. “Học Văn Đức, anh đã bị bắt!”, một giọng nói đanh thép vang lên. Gã cúi đầu im lặng khi biết hành trình chạy trốn 13 năm trời của mình đã đến hồi kết thúc.

Kiểm tra lán của Đức, lực lượng chức năng thu giữ 1 khẩu súng Kbin, 3 viên đạn Kbin, 1 hộp tiếp đạn và 4 khẩu súng tự chế.

Sáng ngày 16/4, đối tượng và hồ sơ vụ việc đã được Công an huyện Tương Dương bàn giao cho PC47 Công an tỉnh Nghệ An điều tra xử lí theo thẩm quyền.

Hoàng Lam