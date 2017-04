Hai nhóm thanh niên truy sát nhau trong đêm

Hà Tĩnh:

Chiều ngày 19/4, Công an TP. Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng trong vụ nổ súng đêm ở ngã tư trước Khách sạn BMC khiến hai người bị thương xảy ra vào đêm 5/4 vừa qua.

Chiếc xe taxi liên quan đến vụ việc đang được tạm giữ tại Công an TP Hà Tĩnh để phục vụ công tác điều tra

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 5 bị can gồm: Võ Viết Siêu, Dương Ngọc Tú, Phan Bình An, Lê Xuân Thìn và Nguyễn Xuân Dũng, cùng trú tại TP. Hà Tĩnh về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, khoảng 0h30 ngày 5/4, tại ngã tư QL1A với đường Hàm Nghi, TP Hà Tĩnh xảy ra vụ nổ súng. Hai nhóm thanh niên đi trên các xe ô tô đuổi bắn nhau trên đường. Hậu quả, có 2 người dính đạn bị thương nặng là Dương Mạnh C. (SN 1993), và Võ Khắc P. (SN 1992). Cả hai đều trú tại TP Hà Tĩnh.

Các nạn nhân được đưa vào BV Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu ngay sau đó.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do trước đó, 2 nhóm thanh niên có mâu thuẫn tại một quán karaoke.

Hiện, Công an TP. Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

PV