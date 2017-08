Hà Nội: Lừa đảo “chạy” vào ngân hàng, chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng

Ngày 17/8, TAND TP Hà Nội xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, qua đó tuyên phạt bị cáo Phùng Hữu Trường (SN 1985, trú tại phường Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội) 13 năm tù về tội danh trên.

Phùng Hữu Trường thời điểm mới ra đầu thú.

Cáo trạng cũng như bản án sơ thẩm xác định, Trường vốn là nhân viên của một ngân hàng lớn trên địa bàn Hà Nội. Nợ nần nhiều người, để có tiền trả nợ và ăn tiêu, Trường nghĩ ra cách dụ mọi người “chạy” vào ngân hàng làm việc để chiếm đoạt tiền của họ.

Trường “nổ” là bản thân có quan hệ thân thiết với lãnh đạo cao cấp ngân hàng nên có thể sắp xếp công việc hợp lý cho những ai có nhu cầu. Mỗi trường hợp xin việc vào ngân hàng sẽ phải đưa cho Trường từ 150 đến 300 triệu đồng.

Quá trình điều tra, truy tố, các cơ quan tố tụng xác định, từ tháng 8/2014 đến tháng 7/2016, Trường đã nhận tiền của 18 người có nhu cầu xin cho người nhà vào ngân hàng làm việc với tổng số tiền hơn 3,8 tỷ đồng.

Để bị hại tin tưởng, sau khi nhận hồ sơ và tiền “chạy việc”, Trường đưa cho mọi người tờ phiếu “Kết quả thi trắc nghiệm” hoặc “Xác nhận phỏng vấn” của ngân hàng để các bị hại ký tên. Nhận tiền của bị hại, nhân viên ngân hàng này còn quả quyết chỉ sau 3-4 tháng sẽ được đi làm.

Sau khi chiếm đoạt được gần 4 tỷ đồng của 18 người, Trường liền bỏ trốn, đến đầu tháng 12/2016 mới ra đầu thú.

Trường tại phiên xử ngày 17/8.

Qua xác minh, cơ quan điều tra xác định, toàn bộ giấy biên nhận tiền mà các bị hại giao nộp đều là do Trường viết và ký ra. Các quyết định tuyển dụng vào làm việc tại ngân hàng đều là do Trường tự làm ra, không phải do ngân hàng ban hành.

Đối với việc làm giả tài liệu, lấy lời khai của Trường, cơ quan công an xác định, Trường tự làm giả các tài liệu “Kết quả thi trắc nghiệm”, “Xác nhận phỏng vấn”, “Quyết định tuyển nhân sự”… của ngân hàng. Sau khi đưa cho các bị hại xem, ký nhận, Trường đã thu lại và tiêu hủy luôn, nên cơ quan điều tra không thu giữ được các tài liệu gốc do Trường làm giả để giám định. Vì vậy cơ quan điều tra không đủ căn cứ để xử lý Trường về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Quá trình giải quyết vụ án, người thân của Trường mới khắc phục thay bị cáo được một phần hậu quả.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 17/8, Phùng Hữu Trường thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

Sau khi xem xét,, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Phùng Hữu Trường 13 năm tù, đồng thời buộc bị cáo tiếp tục phải bồi thường 3 tỷ đồng cho các bị hại.

Tiến Nguyên