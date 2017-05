Hà Nội: Lừa “chạy” biên chế ngành công an rồi... chuồn mất

Ngày 15/5, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC46 - công an TP Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Thanh Nhàn (SN 1977, ở phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Theo cơ quan điều tra, hiện bị can Nhàn đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, cơ quan công an đang tổ chức truy tìm.

Đối tượng Vũ Thị Thanh Nhàn.

Tài liệu điều tra cho thấy, khoảng tháng 8/2015, Nhàn “nổ” là có khả năng “lo” cho anh Nguyễn Anh Q. (ở quận Đống Đa, Hà Nội) vào biên chế ngành công an. Tin tưởng vào những lời ngon ngọt của Nhàn, anh Q. đã đưa cho Nhàn 550 triệu đồng để “chạy việc”.

Sau một thời gian dài chờ đợi nhưng không được tuyển dụng vào công an, anh Q. nhiều lần liên lạc với Nhàn đòi lại tiền nhưng Nhàn không trả và bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Tiếp nhận trình báo của bị hại, cơ quan công an tiến hành xác minh và làm rõ, Vũ Thị Thanh Nhàn không có nghề nghiệp, không có khả năng xin việc vào ngành công an.

Cơ quan CSĐT đề nghị những ai là bị hại của Vũ Thị Thanh Nhàn liên hệ điều tra viên Lê Quý Tiên (Đội 10, PC46 - công an TP Hà Nội) để giải quyết. Địa chỉ: 40B Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại: 0949293638.

Tiến Nguyên