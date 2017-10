Hà Nam: Bắt đối tượng giết người tại gần cầu Thái Hà sau 46 giờ gây án

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, ngày 29/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Thực (SN 1984), trú tại xóm Rặng, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 22h ngày 25/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh nhận được tin báo của quần chúng nhân dân phát hiện xác một nữ giới tại mương nước thuộc địa bàn thôn Rặng, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân. Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự; Công an huyện Lý Nhân và các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Qua công tác khám nghiệm ban đầu xác định nạn nhân bị nhiều vết thương ở vùng đầu do tác động của ngoại lực, có dấu hiệu của tội phạm giết người.

Đối tượng Nguyễn Văn Thực tại cơ quan Công an (ảnh: Công an Hà Nam)

Quá trình tìm tung tích nạn nhân, cơ quan Công an đã xác định nạn nhân là chị Bùi Thị Huệ (SN 1983), trú tại thôn Yến Vỹ, Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội. Trước đó, chị Huệ đang làm công nhân tại một công ty thuộc khu công nghiệp Châu Sơn (thành phố Phủ Lý) và thuê trọ tại tổ 6, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý.

Qua quá trình rà soát các mối quan hệ của nạn nhân, lực lượng Công an được chị Trương Thị Ngân, bạn trọ cùng phòng và làm cùng công ty với bị hại cho biết, chiều 23/10, có một thanh niên tên Thực (trú ở xã Đức Lý, Lý Nhân) là bạn mới quen của chị Huệ đến phòng trọ ăn cơm, sau đó, Thực và chị Huệ rủ nhau đi đâu không rõ.

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ xác minh, rà soát, phân loại các đối tượng nghi vấn, căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh xác định nổi lên nghi can số một là đối tượng Nguyễn Văn Thực. Tuy nhiên, tiến hành các biện pháp xác minh thì Thực đã không còn ở địa phương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 20h ngày 26/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Nam đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định phát hiện, bắt giữ được Thực tại xã Xuân Đài, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định khi hắn đang trên đường chạy trốn.

Đại tá Trần Ngọc Hợi, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam (người ngồi giữa, áo trắng) chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh lấy lời khai đối tượng Thực (ảnh: Công an Hà Nam)

Tại cơ quan Công an, bước đầu, Thực khai do quen biết với chị Bùi Thị Huệ qua mạng xã hội từ đầu tháng 10, chiều 23/10, Thực đưa chị Huệ về nhà tại thôn Rặng, xã Đức Lý. Khoảng 22 cùng ngày, khi đang tâm sự tại bờ mương gần nhà, Thực đòi quan hệ tình dục nhưng bị chị Huệ kiên quyết từ chối.

Bực tức, Thực đã cầm gạch đập nhiều nhát vào đầu chị Huệ rồi đẩy xác xuống mương. Gây án xong, Thực đi xe máy đến khu vực điếm 133 thuộc xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân vứt chiếc áo đang mặc trên người dính máu của nạn nhân xuống hồ để phi tang sau đó trở về nhà. Đến chiều 24/10, Thực đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Cũng liên quan đến sự việc trên, Tối ngày 25/10, sau khi phát hiện thi thể một phụ nữ tử vong tại địa bàn xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, mặc dù lúc này cơ quan Công an đang tiến hành điều tra làm rõ sự việc và chưa có kết luận, nhưng trên mạng xã hội đã tung tin cô gái bị hiếp giết.

Đức Văn