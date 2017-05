Gã thày bói lừa chạy vào ngành Công an, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Quảng Ninh

Nom sáng sủa, lại khéo ăn khéo nói nên Vương nhanh chóng từ gã bán trà đá vỉa hè thành thày bói và lừa đảo hàng trăm triệu đồng (ảnh Công an cung cấp)

Gã bán trà đá lên đời thành thày bói và cú lừa ngoạn mục

Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm (PC52), Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (2/5) cho biết, đơn vị đã tiến hành bàn giao đối tượng Trần Văn Vương (SN 1982, quê ở Lạc Thủy, Hòa Bình) cho Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội để điều tra về hành vi “”Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo thẩm quyền.

Theo hồ sơ tại PC52, vốn bản tính lười lao động, dày ăn mỏng làm nên vài năm trước Vương đã rời bỏ quê hương Hòa Bình xuống Hà Nội làm ăn. Do không tìm được việc làm nên Vương đành bán trà đá tại vỉa hè thuộc quận Hoàng Mai để mưu sinh.

Tuy nhiên một thời gian sau thấy bán trà đá kiếm tiền khó nên Vương chuyển nghề xem bói. Đang từ người bán trà đá bỗng chốc thành thày bói, Vương kiếm tiền dễ hơn và quan hệ cũng rộng hơn. Từ đây Vương đã lợi dụng các mối quan hệ, mạnh miệng “chém” lo được việc này hay việc kia cốt để nảy “số” với những người đến xem bói nhằm đễ bề lừa đảo.

Khoảng giữa năm 2014, có một người đàn ông trung niên cũng ở Hà Nội thỉnh thoảng nhờ Vương xem bói. Khi hai bên đã trở nên thân tình thì người đàn ông này cho Vương biết có con trai tên là Phạm Thái (SN 1990) đang đi nghĩa vụ tại một đơn vị thuộc ngành Công an nhưng chưa biết có được vào ngành không. Thấy thế Vương lập tức nảy sinh ý định lừa đảo người đàn ông này để kiếm tiền tiêu xài nên nửa kín nửa hở cho người đàn ông này biết mình đang có nhiều mối quan hệ “khủng” với những người trong ngành nên có thể lo được.

Qúa mừng vì đã gặp được người có thể gỡ bỏ mỗi lo canh cánh trong lòng bây lâu nay, người đàn ông này đặt vấn đề và được Vương nhận lời với giá “hữu nghị” chỉ 320 triệu đồng.

Để tạo niềm tin cho gia đình người đàn ông này, Vương nói mang tiền đến giao cho Vương tại nhà bố mẹ nuôi của Vương (ở ngõ 50 Kim Giang, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội). Tại đây gia đình người đàn ông này đã đưa trước cho Vương 100 triệu đồng để lo chạy việc, số còn lại khi xong việc sẽ thanh toán nốt.

Tuy nhiên chả hiểu Vương quan hệ kiểu gì mà sau đó một tuần, một tháng rồi đến nửa năm sau vẫn không thấy Vương đả động gì đến chuyện xin việc khiến cả gia đình người đàn ông này như ngồi trên đống lửa. Họ chủ động gọi điện thì Vương khất lần, quanh co, tìm gặp thì Vương lẩn tránh. Gần 3 năm trời kể từ khi đưa tiền Vương không lo việc cũng không trả lại tiền nên gia đình buộc phải làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Vương đến cơ quan Công an.

Ngay sau đó Công an quận Hoàng Mai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vương. Biết hành vi lừa đảo của mình bị bại lộ, Vương lập tức bỏ trốn, Công an quận Hoàng Mai đã phát lệnh truy nã gã thày bói này.

Bắt tội phạm từ một tấm ảnh khác với đối tượng ngoài đời

Tại cơ quan Công an Vương thừa nhận hành vi phạm tội (ảnh Công an cung cấp)

Từ một tấm ảnh không rõ nét, khác xa với đối tượng thực tế ngoài đời cùng với một số thông tin trên quyết định truy nã mà trong đó còn ghi rõ, đối tượng không có nơi ở…Thế nhưng các trinh sát thuộc PC52, Công an Quảng Ninh đã lần ra dấu vết và bắt gọn gã thày bói lừa đảo này.

Theo một điều tra viên thuộc PC52, gã thày bói lừa đảo Trần Văn Vương không phải do PC 52 phát lệnh truy nã. Tuy nhiên trong quá trình rà soát địa bàn thực hiện việc phòng ngừa, phát hiện các đối tượng phạm tội từ nơi khác tới địa bàn Quảng Ninh lẩn trốn dịp lễ 30/4 và 1/5 theo chỉ đạo của Giám Công an tỉnh, các trinh sát đã phát hiện ra đối tượng này

Cụ thể vào cuối tháng 4, các trinh sát thuộc PC52 phát hiện một đối tượng không phải người địa phương, có nhiều biểu hiện nghi vấn và hay xuất hiện tại khu vực phường Hà Tu, TP. Hạ Long. Nhận thấy đối tượng có nhiều khả năng đã phạm tội nơi khác dạt về đây để lẩn trốn, các trinh sát lập tức vào cuộc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ các trinh sát xác định đối tượng này có nhiều điểm trùng hợp với đối tượng Trần Văn Vương đang bị công an quận Hoàng Mai, Hà Nội phát lệnh truy nã ngày 9/4 vừa qua.

Theo một lãnh đạo PC52, mặc dù đã phát hiện ra nhưng việc truy bắt gã thày bói này lại rất khó khăn. Nhất là công tác xác minh, đối tượng không có nơi ở, hình ảnh được cung cấp đối tượng không rõ nét, trong khi đối tượng vốn ranh ma, liên tục di chuyển nhiều nơi trên địa bàn thành phố chứ không ở một chỗ nào cố định.

Tuy nhiên các trinh sát thuộc PC52 vẫn kiên trì đeo bám đối tượng, rà soát từng mối quan hệ và theo dõi mọi di biến động để tìm ra quy luật di chuyển của đối tượng. Sau một thời gian, các trinh sát đủ cơ sở nhận định đối tượng trên chính là Trần Văn Vương. Đồng thời xác định được Vương đang ở tại nhà anh Đào Văn Dũng tại khu 5 phường Hà Tu, TP.Hạ Long.

Kế hoạch vây bắt gã thày bói lừa đảo lập tức được PC52 triển khai. Chiều ngày 29/4, các trinh sát phát hiện Vương đang ở trong nhà anh Dũng (họ hàng với em dâu Vương). Tuy nhiên lúc này trong nhà còn có vợ và hai con anh Dũng. Để đảm bảo an toàn việc đối tượng không khống chế những người cùng trong nhà làm con tin cũng như đảm bảo an toàn cho chính đối tượng, các trinh sát phải lựa thời cơ lúc Vương sơ hở, mất cảnh giác mới ập vào, khống chế và bắt giữ Vương.

Tại cơ quan công an Vương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

