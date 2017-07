Dùng kim tiêm đi cướp

Đồng Nai:

Ngày 21/7, Công an phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã chuyển đối tượng Lê Thái Dương (25 tuổi, ngụ khu phố 10, phường An Bình, TP Biên Hòa) cho Công an TP Biên Hòa để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Lê Thái Dương tại cơ quan công an

Theo điều tra, khoảng 9h cùng ngày, Dương đi xe máy BKS 60Y5-2900 đến khu vực khu phố 2, phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa thì phát hiện bà Tánh (52 tuổi, ngụ phường Long Bình Tân) đi xe máy phía trước, trên cổ có đeo sợi dây chuyền nên áp sát để giật. Lúc này, nạn nhân bị ngã xuống đường nhưng vẫn kịp tri hô cho người dân xung quanh biết.

Do bị người dân truy đuổi nên chạy được một đoạn thì Dương ngã xuống đường. Lúc này, Dương rút ra một kim tiêm thủ sẵn và đe dọa sẽ đâm bất kỳ ai dám vào bắt mình. Cùng thời điểm này, tổ tuần tra của Công an phường Long Bình Tân phát hiện vụ việc nên đã đến khống chế và bắt giữ Dương.

Tại cơ quan điều tra, Dương thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết, do không có nghề nghiệp ổn định nên đi cướp để kiếm tiền tiêu xài.

Sợi dây chuyền vàng trị giá khoảng 5 triệu đồng sau đó đã được trao trả cho người bị hại.

Vĩnh Thủy