Đề nghị xử lí quân nhân trong vụ nữ Bí thư phường điều hành đường dây đánh bạc

Hà Nội:

Nguyên Bí thư phường Mỹ Đình 1 Nguyễn Thị Thuận cùng chồng Nguyễn Văn Tiện và Bùi Thị Hoa bị đề nghị truy tố về hành vi "tổ chức đánh bạc".

Theo nguồn tin cho biết, cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), đã kết thúc điều tra đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề do bị can Nguyễn Thị Thuận, (SN 1970), nguyên Bí thư phường Mỹ Đình 1 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), cùng chồng là Nguyễn Văn Tiện (SN 1962, trú tại phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội), đứng ra với vai trò tổ chức đánh bạc.

Đồng phạm với vợ chồng nguyên Bí thư phường Mỹ Đình 1 về tội tổ chức đánh bạc còn có Bùi Thị Hoa (SN 1970, nghề nghiệp tự do, trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Cơ quan điều tra xác định, số tiền vợ chồng Nguyễn Thị Thuận, Nguyễn Văn Tiện, Bùi Thị Hoa đứng ra tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề với số tiền lên đến hơn 4,7 tỉ đồng. Vợ chồng Thuận – Tiện thu lợi bất chính gần 600 triệu đồng. Bùi Thị Hoa thu lợi bất chính hơn 72 triệu đồng.

Theo đó, 3 bị can này bị cơ quan điều tra đề nghị Viện Kiểm sát Nhân quân quận Nam Từ Liêm truy tố về tội danh “tổ chức đánh bạc”. Quá trình xử lí vật chứng, cơ quan điều tra xác định, cuốn sổ tiết kiệm trị giá 500 triệu đồng và một thẻ ngân hàng của Bùi Thị Hoa không liên quan đến vụ án nên đã bàn giao lại cho người nhà của Bùi Thị Hoa.

Đối với con bạc Nguyễn Thị Hương Trung (SN 1978, Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), cơ quan điều tra căn cứ theo quy định những người tham gia đánh bạc với số tiền trên 5 triệu đồng thì chịu trách nhiệm xử lí hình sự. Đối với Trung, cơ quan điều tra đã làm rõ, Trung đánh bạc với số tiền lên đến hơn 11 triệu đồng nên đề nghị cơ quan tố tụng truy tố Trung về tội danh “đánh bạc”.

Ngoài ra có 2 con bạc là Hà Văn Hưng, Bùi Thị Minh bị cơ quan CSĐT xử phạt hành chính theo quy định. Đáng chú ý trong số những con bạc thuộc đường dây cờ bạc của vợ chồng nguyên Bí thư Thuận – Tiện có một quân nhân tại Tiểu đoàn 77, Lữ đoàn 205, Bộ Tư lệnh thông tin - Bộ Quốc phòng, nên cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ của quân nhân này về đơn vị đề nghị xử lí theo thẩm quyền về hành vi “đánh bạc”.

Trước đó, cơ quan điều tra đã bắt quả tang quân nhân này mua 13 số đề của Bùi Thị Hoa với số tiền là 410 nghìn đồng.

Trước đó, Dân trí đưa tin cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), vừa làm rõ ổ nhóm cờ bạc do Nguyễn Thị Thuận, (SN 1970), Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Đình 1 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cùng chồng là Nguyễn Văn Tiện, (SN 1962, trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cùng Bùi Thị Hoa điều hành đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề.

Hiện vụ án đang được cơ quan tố tụng quận Nam Từ Liêm hoàn tất hồ sơ để chuyển sang Tòa án nhân dân cùng cấp đưa các bị can ra xét xử.

Tuấn Hợp