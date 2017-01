Đâm bạn thân rồi điện báo công an, xin thời gian nói chuyện với mẹ

Gia Lai:

Ngày 3/1, ông Nguyễn Ngọc Thạch - Trưởng Công an xã Ia Băng (Đăk Đoa, Gia Lai) cho biết, vào khoảng 15h ngày 2/1, ông nhận được điện thoại của Nguyễn Phùng Du (SN 1985, trú thôn 5, Ia Băng) thông báo Du vừa dùng dao đâm Chế Văn Ph. (trú thôn Phú Mỹ, Ia Băng, Chư Prông) tại quán cà phê Như Hạ.

Khi ông Thạch tới hiện trường, thì anh Ph. đã được đưa đi cấp cứu. Lúc này, Du điện cho ông Thạch thông báo là Ph. đã chết trên đường cấp cứu, nói ông Thạch không phải truy bắt mà để Du nói chuyện với mẹ mình một lúc rồi sẽ lên trụ sở công an đầu thú.

Như lời hứa, một lúc sau, Du đã đến trụ sở công an xã đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Du khai, mình và Ph. là bạn bè nhiều năm nay. Sau khi đi đám cưới về Du, Ph. và một số người bạn vào quán cà phê Nhật Hạ gọi 6 lon bia để uống.

Tại đây, do ngà ngà say nên giữa Du và Ph. xảy ra mâu thuẫn to tiếng. Không kiềm chế được cơn nóng giận, Du đã lấy con dao đâm vào ngực trái của Ph. Gây án xong, Du cùng bạn bè tổ chức đưa nạn nhân đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi tới bệnh viện.

Hiện tại, công an xã Ia Băng đã bàn giao đối tượng và hồ sơ vụ việc cho công an tỉnh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của luật pháp.

Tuệ Mẫn