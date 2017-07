Cán bộ hải quan bị bắt vì sữa nhập lậu

Trong đó có ông Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1961, quê quán ở Hà Nội, đang sinh sống tại phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM), công chức hải quan Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực IV, thuộc Cục Hải quan TPHCM. Theo cơ quan điều tra, ông Sơn đã có hành vi cố ý xác nhận thông quan sai quy định các tờ khai hải quan của Cty TNHH Xuất nhập khẩu Bảo Trí, phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Ngoài ra, cơ quan An ninh điều tra cũng bắt tạm giam ông Hoàng Lâm (SN 1959, quê quán ở Hà Nội, đang sinh sống tại phường 7, quận Phú Nhuận, TPHCM) về cùng tội danh trên. Trước khi bị bắt, ông Lâm đang là Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3, thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Hiện, cả hai bị can đang bị tạm giam tại Trại tạm giam B14, Bộ Công an.

Tháng 12/2014, Cục Điều tra Chống buôn lậu và Cục Hải quan TPHCM phát hiện và tạm giữ 3 container sữa nước, vốn được khai báo trước đó là lưới thép, tại cảng Cát Lái (TPHCM). Trong lô hàng này, hải quan phát hiện gần 8.000 thùng sản phẩm Abbott Ensure Nutrition Shake (loại 30 chai một thùng) và 200 thùng Abbott Glucerna (20 chai một thùng). Trên nhãn mặt hàng Ensure Nutrition Shake đều ghi dòng chữ “Not to be sold in Vietnam or Mexico” (Không bán tại Việt Nam và Mexico). Các sản phẩm dán nhãn này không được Bộ Y tế cho phép kiểm tra chất lượng để nhập khẩu vào thị trường Việt Nam.

Ngày 2/2/2015, Cục An toàn thực phẩm (ATTP, Bộ Y tế) cho biết, đến thời điểm hiện tại Cục chưa cấp giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP cho bất kỳ sản phẩm sữa Ensure do hãng Abbott Laboratories sản xuất thuộc nhóm thực phẩm bổ sung, nội dung có ghi nhãn cụm từ “not to be sold in Viet Nam or Mexico”.

Do vậy sản phẩm này chưa được phép lưu hành tại Việt Nam. Việc kinh doanh, phân phối, lưu thông, quảng cáo sản phẩm này tại thị trường Việt Nam đều là vi phạm.

