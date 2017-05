Bị truy đuổi, 2 thanh niên ép xe, xịt hơi cay vào mặt cảnh sát

Bình Dương:

Chiều 3/5, Công an thị xã Thuận An đang tạm giữ hai đối tượng Nguyễn Tuấn Hiệp (SN 1988) và Nguyễn Quốc Hưng (SN 1987, cùng quê Thái Nguyên, tạm trú tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Theo Công an thị xã Thuận An, rạng sáng ngày 2/5, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát hành chính về trật tự xã hội (PC64) Công an tỉnh Bình Dương làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên quốc lộ 13 (đoạn qua phường Bình Hoà, thị xã Thuận An) thì phát hiện Nguyễn Quốc Hưng và Nguyễn Tuấn Hiệp điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, chạy lạng lách đánh võng trên đường nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, hai thanh niên đã không chấp hành và tăng ga bỏ chạy gây nguy hiểm cho người đi đường. Lúc này, tổ công tác phối hợp với lực lượng CSGT tiến hành truy đuổi. Suốt quá trình bỏ chạy, hai đối tượng liên tục ép xe, thậm chí còn dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt cảnh sát khiến 3 CSGT bị thương.

Khi đến khu vực Chợ Nhỏ (phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An), tổ công tác ép xe và khống chế hai thanh niên này. Tiến hành kiểm tra, cảnh sát phát hiện trong cốp xe của hai thanh niên có 1 con dao bấm dài khoảng 20cm, 1 búa đẽo sắt dài 40cm, nhiều sổ ghi nợ và 1 bình xịt hơi cay.

Bước đầu, Hưng và Hiệp khai nhận đang đi đòi nợ tại địa bàn thị xã Thuận An và TP Thủ Dầu Một. Công an thị xã Thuận An cho biết, đối tượng Hiệp từng có 2 tiền án về tội “cố ý gây thương tích” và Hưng có 2 tiền án về tội “trộm cắp”, “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hiện công an thị xã Thuận An đang mở rộng vụ án để điều tra, làm rõ.

Trung Kiên

