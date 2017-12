Bị nghi trộm xe đạp, người phụ nữ dùng dao đâm chết người

Sáng 29/12, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thảm vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Thị Tuyết Nga, sinh năm 1983, trú tại khóm Châu Thạnh, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, An Giang về tội “Giết người’.

Theo cáo trạng, khoảng 04 giờ sáng ngày 22/8/2017, Nga đang đứng tại khu vực chùa Huỳnh Đạo, thuộc phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, thì Lê Văn Thắng và Nguyễn Ngọc Thanh đến hỏi Nga có lấy trộm xe đạp của bà Trần Thị Vân và kêu Nga đến nhà Trần Văn Sáng (bạn trai Nga) thuộc tổ 8, Khóm Vĩnh Đông, phường Núi Sam lấy xe đạp trả lại cho bà Vân.

Lúc này, Nga không thừa nhận và kêu Thắng, Thanh đến nhà Sáng hỏi cho rõ ai là người nói Nga lấy trộm và dọa “Nếu Sáng vu khống Nga lấy trộm xe đạp, Nga sẽ đâm Sáng; còn nếu Thắng, Thanh nói sẽ đâm chết Thắng và Thanh ”.

Khi tới nơi, Nga kêu Sáng ra gặp Thắng, Thanh để hỏi, thì Sáng không thừa nhận việc nói Nga lấy trộm xe. Tức giận, Nga liền nắm cổ áo Thắng rồi dùng dao đâm Thắng tử vong tại chỗ. Còn Thanh hoảng sợ bỏ chạy.

Sau khi gây án, Nga đã đến Công an phường Núi Sam đầu thú. Đến ngày 28/8/2017, Nga bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang khởi tố điều tra.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Tuyết Nga, 12 năm tù về tội “Giết người” và buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường số tiền 130 triệu đồng cho gia đình bị hại.

