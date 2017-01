Bị lừa hàng trăm triệu đồng vì muốn nhận quà từ Afghanistan

Lâm Đồng:

Theo điều tra ban đầu, ngày 10/12, bà Đỗ T.C. sử dụng tài khoản Facebook tên D.T.C kết bạn với người có tài khoản ADDISON JACOBS. Hai người nhắn tin và nói chuyện qua lại bằng tiếng Việt. Người bạn này tự giới thiệu tên là Addison Jacobs, 42 tuổi, đang là chỉ huy một đơn vị quân đội Mỹ đóng quân tại thủ đô Kabul của Afghanistan, còn 2 tháng nữa sẽ xuất ngũ về Mỹ.

Người này còn giới thiệu với bà C. rằng ông ta đang độc thân, sống một mình do cha mẹ và vợ đều đã chết. Ông ta nhắn những lời yêu thương, ngỏ lời yêu bà C. và muốn kết hôn với bà này sau khi rời quân ngũ.

Ngày 28/12, người đàn ông xưng tên Addison Jacobs nhắn tin báo cho bà C. biết, trong quá trình công tác tại Kabul ông ta tích lũy được 1 số tài sản lớn. Ngày 29/12/2016, ông sẽ chuyển sang đơn vị công tác ở địa phương khác, không mang tài sản đi được, sợ sẽ mất hết. Ông ta đề nghị bà C. cho số điện thoại, địa chỉ để ông ta gửi tiền cho bà C. giữ giùm, sau này khi gặp lại nhau ông ta sẽ sang Việt Nam gặp bà C. để lấy lại tiền.

Tin lời, bà C. đã cho Addison Jacobs địa chỉ. Addison Jacobs nói sẽ gửi cho bà C. 350.000 USD và gửi tặng bà một số món quà rất giá trị; ngày 29/12/2016, kiện hàng có chứa tiền và quà sẽ về đến Việt Nam. Ông ta còn dặn kỹ, sẽ có nhân viên của công ty vận chuyển kiện hàng liên hệ với bà C., khi đó bà C. phải ứng trước một khoản tiền để đóng lệ phí nhận hàng.

Đúng hẹn, ngày 30/12/2016, một người phụ nữ gọi điện thoại cho bà C. giới thiệu là nhân viên lưu giữ kiện hàng, yêu cầu bà C. phải đóng lệ phí 366.500.000 đồng để được nhận kiện hàng từ Afghanistan gửi về. Vì tin tưởng, bà C. đã 3 lần gửi tiền vào các tài khoản của Ngân hàng Sacombank và BIDV chi nhánh Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận với tên chủ tài khoản là Phạm Thị Thu Hà.

Gửi tiền đi, chờ mãi không thấy kiện hàng nào được gửi đến, bà C. gọi điện thoại vào số thuê bao của người xưng là nhân viên công ty giữ kiện hàng nhưng không liên lạc được. Nghi ngờ mình bị lừa, bà C. đã đến Công an huyện Cát Tiên (Lâm Đồng) trình báo.

Hà Ngọc