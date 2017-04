Bắt hai đối tượng dùng xe ô tô đầu kéo vận chuyển 112,8 kg pháo nổ

Lạng Sơn

Hai đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật

Vào lúc 17h00 ngày 27/4/2017, tại địa phận thôn Tân Thành xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, Công an huyện Hữu Lũng đã tiến hành kiểm tra trên xe ô tô đầu kéo Sơ mi rơ moóc BKS 37C-159.86: 37R-006.58 di chuyển theo hướng Lạng Sơn - Hà Nội do hai đối tượng gồm chủ xe là Hoàng Ngọc Hùng (SN 1982 trú tại khối 2, phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An) và lái xe Phạm Ngọc Sơn (SN 1987 trú tại Đội 1, xóm Nam Sơn, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An).

Công an huyện Hữu Lũng đã phát hiện thu giữ 5 thùng cattông bên trong chứa pháo nổ do Trung Quốc sản xuất gồm 44 hộp pháo loại 36 quả/dàn và 5 hộp loại 100 quả/dàn, có tổng trọng lượng 112,8 kg.

Hai đối tượng Hùng và Sơn khai nhận, sau khi chở hàng lên biên giới đã mua thu gom số pháo nổ trên với mục đích đưa về miền Trung để tiêu thụ.

Công an huyện Hữu Lũng đang lập hồ sơ truy tố hai đối tượng về hành vi vận chuyển hàng cấm.

Bá Đoàn