Bắt giam tổ trưởng dân phố nghi hiếp dâm bé gái 13 tuổi nhiều lần

Quảng Ninh

Đối tượng đã thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái 13 tuổi nhiều lần (ảnh minh họa)

Theo hồ sơ tại cơ quan công an, vụ việc bắt đầu từ ngày 19/3/2016, chị D.T.C (cùng ở phường Cao Xanh) đã đến Công an phường Cao Xanh, TP. Hạ Long gửi đơn tố cáo việc con gái chị là cháu D.T.H (SN 2003, học sinh lớp 6 Trường THCS Cao Xanh) đã bị tổ trưởng dân phố là nghi phạm Vũ Xuân Viễn hiếp dâm nhiều lần.

Cụ thể theo đơn trình báo của chị C, sáng ngày 19/3/2016, chị được cô giáo chủ nhiệm lớp cháu H và cô hiệu trưởng của trường THCS Cao Xanh thông tin về việc cháu H có kể cho các bạn cùng lớp nghe việc đã bị ông Viễn hiếp dâm và khuyên chị C nên đến cơ quan công an trình báo.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo của chị C, Công an TP. Hạ Long đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Theo lời khai của cháu H tại cơ quan công an, ông Viễn đã ép cháu phải quan hệ tổng cộng 4 lần trong khoảng thời gian từ tháng 11/2015 đến tháng 2/2016. Cũng theo cháu H, mỗi lần ép quan hệ xong, ông Viễn thường cho cháu từ 30.000 đến 100.000 đồng cùng với lời đe dọa không được tiết lộ cho ai.

Căn cứ vào kết quả giám định cùng với tài liệu có được ngày 23/5/2016, Công an TP. Hạ Long đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Hiếp dâm trẻ em” và chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để điều tra theo thẩm quyền.

Sau một thời gian tiến hành thu thập đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 16/5, được sự phê chuẩn của VKSND tỉnh, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Xuân Viễn để phục vụ công tác điều tra.

An Nhiên