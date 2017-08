Bắt đối tượng vận chuyển tiền giả từ biên giới mang về quê tiêu thụ

Đối tượng Bùi Văn Chấn tại cơ quan công an

Ngày 15/8/2017, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Phòng An ninh kinh tế Công an Tỉnh Lạng Sơn cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, và ra lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Văn Chấn (sinh năm 1983, trú tại xã Quý Lạc - huyện Lạc Sơn - Tỉnh Hòa Bình) về hành vi vận chuyển tiền Việt Nam giả.

Trước đó vào khoảng 17h00 ngày 14/8/2017, qua công tác trinh sát, tổ công tác Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn đang làm nhiệm vụ tại khu vực cửa khẩu Chi Ma – huyện Lộc Bình phát hiện 1 nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra trong ba lô của đối tượng mang theo có một số tiền Việt Nam loại mệnh giá 200.000đ/tờ, với tổng số tiền 36.200.000 đồng, trong đó nhiều tờ có số sê ri trùng nhau. Nghi vấn đây là tiền giả, lực lượng chức năng đã đưa đối tượng về trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Chấn khai nhận toàn bộ số tiền trên đều là tiền giả được mua của một người lạ mặt ở giáp biên giới Việt Nam - Trung Quốc, khi đang trên đường mang về tỉnh Hòa Bình tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Bá Đoàn