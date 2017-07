2 nam thanh niên đột nhập nhà chùa trộm 9 điện thoại di động

Đồng Nai:

Ngày 21/7, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã bắt khẩn cấp Phạm Tuấn Kiệt (24 tuổi) và Lâm Tuấn Anh (27 tuổi, cả 2 cùng ngụ TP Biên Hòa) về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có.

Theo điều tra, khoảng 2h ngày 18/7, Kiệt và T.T.Trường (15 tuổi) đột nhập vào chùa Tĩnh Tâm tại ấp Nhứt Hòa, xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòa và trộm 9 điện thoại di động của các tu sĩ. Lúc này, cả 2 tìm gặp Anh cho người này xem số điện thoại trộm được và rủ Anh cùng mang đi tiêu thụ.

Sau đó, cả 3 đến một tiệm mua bán điện thoại di động tại phường Quyết Thắng và bán đi 3 trong số 9 chiếc điện thoại được 7,4 triệu đồng. Có tiền, các đối tượng này rủ nhau thuê một nhà nghỉ tại xã Hiệp Hòa để ngủ.

Rạng sáng ngày hôm sau, khi các đối tượng còn đang ngủ thì bị lực lượng công an kiểm tra phát hiện và bắt giữ cùng 6 chiếc điện thoại chưa kịp tiêu thụ.

Tại cơ quan công an, Kiệt, Trường và Anh đã thừa nhận thực hiện vụ trộm trên để lấy tiền tiêu xài cá nhân. Riêng Trường do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm ít nghiêm trọng nên cơ quan công an lập hồ sơ xử lý hành chính.

Vĩnh Thủy