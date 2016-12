Quảng Trị: Mưa lũ, sâu bệnh khiến người trồng hoa Tết thất thu

Tranh thủ tiết trời khô ráo, những nông dân trồng hoa lâu năm tại khu vực Đông Giang, An Lạc đổ xô ra vườn để chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho hoa. Nơi đây được xem là vựa hoa lớn nhất tỉnh này, cung cấp một lượng hoa đáng kể ra thị trường để phục vụ người dân trong và ngoài tỉnh chơi Tết.

Mưa lũ, sâu bệnh khiến người trồng hoa Tết thất thu

Qua tìm hiểu, năm nay do thời tiết không mấy thuận lợi, cùng với nhu cầu chơi hoa Tết của người dân tại địa bàn không cao nên người trồng hoa tại Quảng Trị chọn giải pháp an toàn. Thay vì gieo trồng nhiều chủng loại hoa quý, độc đáo như trước đây, thì các hộ chủ yếu trồng và chăm sóc đại trà các loại hoa phổ biến: cúc Đà Lạt, hướng dương, hoa ly…

Những vụ trước, anh Nguyễn Thành Trung nhập nhiều giống hoa lạ từ nước ngoài về gieo trồng và chăm sóc. Vườn anh sở hữu nhiều giống hoa mới lạ, được cho là “độc nhất vô nhị” tại làng hoa Đông Giang. Nhưng năm nay anh chỉ trồng các giống hoa phổ biến như cúc Đà Lạt, hoa ly, dạ yến thảo… Anh Trung cho biết: “Năm nay do thời tiết không thuận lợi, mưa nhiều kèm theo sâu bệnh nên hoa phát triển chậm, một số bị chết. Hơn nữa, do nhu cầu chơi hoa Tết của người dân địa phương nên tôi chỉ ươm trồng các giống hoa phổ biến và có thể bán được. Mình bỏ công sức, vốn liếng ra gieo trồng mà không bán được bao nhiêu thì sẽ bị lỗ vốn”.

Ông Hoàng Kim Trương, chủ vườn hoa An Lạc cũng cho rằng, thời tiết năm nay không thuận lợi nên hoa phát triển chậm, thân cây gầy hơn so với mọi năm. Mưa lũ kéo dài khiến sâu bệnh có cơ hội tấn công. Vườn hoa của gia đình tôi cung cấp ra thị trường quanh năm nên ít bị chi phối bởi thị hiếu chơi hoa của người dân vào dịp Tết. Tuy nhiên, vụ hoa này cũng dự báo sẽ thất thu so với những năm trước.

Quan sát tại vườn hoa của ông Trương, chúng tôi nhận ra một số ít loại hoa mới như hoa chuông (tử la lan), còn trong vườn chủ yếu là cúc Đà Lạt, hoa lan, hoa ly, đồng tiền…

Ông Trương nói: “Đây là giai đoạn “nước rút” nên việc chăm sóc cũng cẩn thận hơn. Sau thời gian mưa kéo dài, tôi phải thuê nhân công phun thuốc để diệt trừ sâu bệnh, uốn thân cho đều. Dự kiến khoảng 15-20 ngày nữa hoa sẽ nở đẹp”.

Theo khảo sát thị trường hoa Tết những năm qua, những giống hoa tiêu thụ mạnh tại Quảng Trị gồm những giống cúc Đà Lạt là chủ yếu. Bởi đây là giống hoa bình dân, giá rẻ hơn và chỉ từ 500 - 700 ngàn là có thể mua được một cặp chậu cúc về chưng Tết. Các giống hoa khác cũng có giá rẻ là dạ yến thảo, quất. Riêng các giống mai, đào… có giá cao hơn 1 – 2 triệu đồng.

Nắm bắt được nhu cầu chơi hoa Tết nên người trồng hoa cũng không dám gieo trồng những giống cây có giá đắt đỏ, tốn công chăm sóc lại ít người mua. Nhiều năm nay, hộ ông Lê Diên Kim, ở Đông Giang vẫn chỉ đầu tư trồng cúc Đà Lạt và một ít cây vạn thọ.

Ông Kim cho biết: “Năm nay ông chỉ trồng hơn 300 chậu cúc để phục vụ nhu cầu chơi hoa Tết. Tuy nhiên, do thời tiết mưa nhiều nên cây không được khỏe, chắc chắn. Vụ mùa năm nay có lẽ thất thu so với trước”.

