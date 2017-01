Giữ nguyên giá xăng, tăng giá các mặt hàng dầu

Giá xăng được giữ ổn định trong phiên điều hành đầu năm.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa có thông báo mới về điều hành giá bán lẻ xăng dầu từ 16h chiều nay (4/1).

Theo quyết định của Liên Bộ, các mức trích lập quỹ bình ổn giá xăng khoáng, xăng E5 ở mức 0 đồng/lít và giữ nguyên với các mặt hàng dầu.

Liên Bộ cũng cho phép giảm mức chi sử dụng quỹ bình ổn đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, mức trích sử dụng với xăng khoáng và xăng sinh học E5 giảm từ 600 đồng/lít xuống còn 229 đồng, với dầu diesel và dầu hỏa giữ nguyên lần lượt 250 đồng/lít và 450 đồng/lít. Dầu mazut trích ở mức 500 đồng/kg.

Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn, kể từ 16h, giá xăng RON 92 và giá xăng E5 giữ ổn định ở 17.594 đồng/lít và 17.322 đồng/lít.

Các mặt hàng dầu diesel tăng 324 đồng/lít lên mức tối đa 13.757 đồng/lít và dầu hỏa tăng 310 đồng/lít lên 12.253 đồng/lít. Dầu mazut được điều chỉnh tăng 493 đồng/kg lên 11.127 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, Liên Bộ cũng điều chỉnh mức thuế nhập khẩu bình quân gia quyền áp dụng ở mức 10,56% đối với xăng, 1,98% đối với dầu diesel, 0,08% với dầu hoả, 2,26% với dầu mazut. Theo Liên Bộ, tỷ trọng xăng từ nguồn nhập khẩu và nguồn sản xuất trong nước (Nhà máy Lọc dầu Dung Quất) để tính thuế tiêu thụ đặc biệt trong giá cơ sở 49,35% từ nguồn nhập khẩu và 50,65% từ nguồn sản xuất trong nước.

Như vậy, thuế bình quân gia quyền với mặt hàng xăng giảm so với kỳ trước trong khi dầu tăng nhẹ. Cụ thể, thuế bình quân gia quyền với mặt hàng trong quý trước áp dụng: xăng 16,22%, tăng so với mức 15,74% trong quý trước; với dầu diesel 2,1%, tăng so với 1,84% quý trước, với mặt hàng dầu hoả và dầu mazut ở mức 0%.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 4/1/2017 là: 66,537 USD/thùng xăng RON 92; 64,493 USD/thùng dầu diesel 0.05S; 65,544 USD/thùng dầu hỏa; 333,501 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (Chi tiết tại bảng thống kê giá thành phẩm xăng dầu thế giới 15 ngày gần đây).

Như vậy, so với kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 20/12/2016, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 04 tháng 01 năm 2017 tăng 3,086 USD/thùng xăng RON 92 (tương đương 4,9%); tăng 1,936 USD/thùng dầu diesel 0.05S (tương đương 3,1%); tăng 1,762 USD/thùng dầu hỏa (tương đương 2,8%); tăng 8,566 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (tương đương 2,6%).

Trước đó, một số đại diện doanh nghiệp đầu mối dự báo giá xăng dầu có thể tăng mạnh. Tuy nhiên, mức điều chỉnh thực tế thấp hơn so với dự báo có thể thấy do thuế bình quân gia quyền được điều chỉnh giảm. Trong khi đó, Liên Bộ cũng nhấn mạnh tới mục tiêu góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; để hỗ trợ đời sống sinh hoạt của người dân, phục vụ nhu cầu đi lại, mua sắm của người dân trong dịp Tết Nguyên đán.

Phương Dung