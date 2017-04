Chọn chung cư nào an toàn cho con trẻ?

Vấn đề an ninh trật tự của chung cư lại hoàn toàn có những giải pháp đồng bộ, hiện đại xử lý được.

Con trẻ cần được an toàn

Thời gian gần đây, khi những vụ việc có liên quan đến sự an toàn của trẻ nhỏ được đưa tin nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng thì vấn đề môi trường sống bảo vệ con trẻ này càng được dư luận quan tâm đặc biệt. Những thông tin về các vụ bắt cóc, xâm hại trẻ em trở thành nỗi ám ảnh đáng sợ cho những bậc phụ huynh có con nhỏ.

Ngoài việc quan tâm bảo vệ con hằng ngày thì việc chọn cho gia đình một môi trường sống an toàn cũng là cách để bảo vệ con trẻ trước những vấn nạn xấu. Vì vậy, có rất nhiều bậc cha mẹ chọn những dự án chung cư để sinh sống bởi khi có sự quản lý của các đơn vị chuyên nghiệp thì sự kiểm soát an toàn sẽ được đảm bảo hơn.

Tuy vẫn được đánh giá là an ninh tốt hơn nhà mặt đất nhưng nếu không được quản lý tốt, chung cư vẫn tồn tại những vấn đề làm cư dân hoang mang và người quản lý đau đầu. Không chỉ phải quản lý một hệ thống cư dân với rất nhiều gia đình khác nhau sinh sống, nếu ban quản lý chung cư sơ hở, nhiều đối tượng lạ mặt bên ngoài có thể đột nhập vào một cách dễ dàng và. Bên cạnh đó, hệ thống các căn hộ được cư dân cho thuê lại cũng không nhỏ, vì vậy, việc kiểm soát cư dân đến từng căn hộ không phải là điều dễ dàng thực hiện.

Thực sự câu chuyện an ninh chung cư cũng làm đau đầu Ban quản lý và gây nhiều bức xúc cho cư dân. Tuy nhiên việc vấn đề an ninh trật tự của chung cư lại hoàn toàn có những giải pháp đồng bộ, hiện đại xử lý được. Hiện có nhiều chủ đầu tư đã đầu tư trang bị cho công trình hệ thống an ninh tối ưu, giải quyết được hầu hết các vấn đề mất an ninh tồn tại ở chung cư.

Ưu điểm vượt trội của Hệ thống an ninh 5 lớp

Hiện nay thiết bị kiểm soát cửa hiện đại với hệ thống an ninh 5 lớp đã và đang được sử dụng rộng rãi tại các cơ quan điều hành, văn phòng, công ty, các xí nghiệp nhà xưởng, khu quản lý thi công, kho hàng, nhà thông minh...

Bằng cách lắp đặt hệ thống này, người quản lý hay chủ nhà có thể xác thực sự ra vào của tất cả mọi người. Mô hình này được sử dụng cực kỳ thông dụng để quản lý vào ra, tách biệt các bộ phận, khóa các khu vực riêng biệt, chấm công, thậm chí còn là công cụ để điểm danh trong các trường học. Được sử dụng đối với tất cả các loại cửa kính, cửa gỗ và cửa sắt, đây không chỉ là một thiết bị kiểm soát cửa thông thường mà còn là hệ thống "kiểm soát người" cực kỳ hiệu quả.

Dự án EcoLife Capitol đang gấp rút hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để bàn giao cho khách hàng vào giữa tháng 5/2017, sớm hơn 2 tháng so với dự kiến.

EcoLife Capitol hiện là một trong số những dự án sử dụng hệ thống an ninh, bảo vệ 5 lớp hiện đại và đẳng cấp nói trên nhằm xoá tan nỗi lo mất an ninh trật tự với cư dân tại đây.

Lớp 1: Trạm gác an ninh tại cổng với bảo vệ trực 24/7

Tất cả các cổng ra vào tại EcoLife Capitol luôn có đội ngũ nhân viên bảo vệ cắm chốt và túc trực 24/24 đảm bảo cho sự an toàn tuyệt đối của toàn khu đô thị này. Đội ngũ nhân viên bảo vệ được tuyển chọn kỹ lưỡng và được đào tạo bài bản về chuyên môn nghiệp vụ tạo nên sự chuyên nghiệp cao trong quá trinh làm việc.

Lớp 2: Hệ thống thẻ ra vào sảnh và lễ tân tại sảnh

Không chỉ có chốt bảo vệ để kiểm soát tại các cổng ra vào mà tại từng phân khu dự án và các tòa nhà riêng biệt của EcoLife Capitol đều có hệ thống bảo vệ cắm chốt. Vấn đề an toàn luôn được đội ngũ nhân viên bảo vệ một cách chuyên nghiệp, nhiệt tình và chu đáo, đảm bảo cho cư dân có một cuộc sống thoải mái và hạnh phúc tại EcoLife Capitol.

Lớp 3: Tầng hầm bảo vệ kiểm soát, Camera theo dõi

Tại EcoLife Capitol, hệ thống camera theo dõi đảm bảo an ninh sẽ được lắp đặt ở mọi vị trí trọng yếu và thường xuyên được bảo dưỡng, bảo hành cẩn thận để luôn hoạt động bình thường trong mọi điều kiện thời tiết. Ở trung tâm điều hành và kiểm soát luôn có các nhân viên túc trực quan sát mọi việc xảy ra tại đây, cũng như có phương pháp ứng phó kịp thời.

Lớp 4: Hệ thống thẻ thang máy tới từng tầng

Ví dụ, nếu tòa nhà có 34 tầng sẽ có 34 loại thẻ từ, ai có thẻ ở tầng nào thì mới dùng thang máy để lên được tầng đó. Loại này thường có giá thành cao hơn cũng như đòi hỏi kỹ thuật lắp đặt phức tạp hơn, độ an toàn tất nhiên vì đó cũng được nâng cao lên mức tối đa.

Lớp 5: Cửa kiểm soát cảm biến vân tay tới từng hộ gia đình

