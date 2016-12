Bình Định: Hàng trăm hồ tôm bị xóa sổ, dân trắng tay sau lũ

Hơn 1 tuần sau trận lũ lịch sử xảy ra (đêm 15 sáng 16/12), tàn phá ngôi làng nghèo thôn An Xuyên 3 (xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, Bình Định), vẫn còn ngổn ngang sau lũ dữ. Hàng trăm hồ nuôi tôm của người dân bị “xé toang” vì lũ, toàn bộ hệ thống máy bơm nước tạo oxi cho tôm thở bị vùi sâu trong đất cát. Lũ đi qua, người dân cay đắng ra hồ tôm cố lượm nhặt những gì còn sử dụng, khôi phục ao hồ để chuẩn bị cho vụ thả giống mới.

Đang cùng 3 nhân công khắc phục lại 5 hồ tôm bị lũ “xé toang” sau lũ, ông Hồ Thanh Đức (55 tuổi, thôn An Xuyên 3) cứ ngỡ như một ác mộng, ông không tin vào những gì trước mắt. Ông Thanh cho biết: “Từ khi tôi sinh ra chưa bao giờ chứng kiến năm nào lũ như năm nay, chỉ hơn 1 tháng mà có đến 5 trận lũ thì chẳng có sức nào chịu được. Cả 5 hồ tôm của gia đình tôi đều bị hư hỏng, vỡ bờ nên toàn bộ 4 vạn cá cùng 15 vạn tôm giống đã bị cuốn trôi theo lũ. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 300 triệu đồng”.

Cánh đồng tôm thôn An Xuyên 3 (xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ) tan hoang sau lũ dữ.

Lâm vào hoàn cảnh tương tự, hộ anh Phạm Văn Tý (38 tuổi, thôn An Xuyên 3) dù không thiệt hại về tôm nuôi như toàn bộ 1 hồ tôm làm bằng bạt 500 m2 và trên 10 sào hồ đất bị hư hỏng do lũ tàn phá. “Bây giờ làm lại một cái hồ bằng bạt nilong tốn ít nhất cũng 100 triệu đồng. Nhưng giờ không dám làm vì đoạn bờ đê sông La Tinh bị vỡ chưa khắc phục được. Dân đang mong muốn chính quyền địa phương sớm khắc phục làm lại đường, đắp bờ đê để người dân lo sửa hồ tôm nuôi lại. Người dân thôn An Xuyên 3 sống nhờ nuôi tôm thì bây giờ chết cũng vì tôm. Sau lũ, dân ở đây trắng tay cả rồi”- anh Tý thẫn thờ nói.

Theo người dân thôn An Xuyên 3, rạng sáng ngày 16/12, trận lũ dữ dội đã phá vỡ bờ đê sông La Tinh, cuốn trôi, đánh sập hơn 10 nhà dân trong thôn. Trong đó, có nhà nằm ngay đoạn đê vỡ nên bị nước lũ cuốn không còn sót lại một thứ gì. Ngoài ra, lũ dữ đã xóa sổ gần như toàn bộ cánh đồng tôm của hàng trăm hộ nuôi ở đây.

Hơn 1 tuần sau lũ tàn phá nặng nề, vợ chồng anh Pham Văn Long (43 tuổi, trú thôn An Xuyên 3), thờ thẫn không buồn ăn uống vì toàn bộ gia sản bị cuốn theo dòng lũ. Ngôi nhà khang trang là mái ấm hạnh phúc hai vợ chồng anh với đứa con giờ chỉ còn là đống đổ nát, hồ tôm cũng trôi theo dòng lũ.

“Trận lũ lần này chẳng khác nào một trận đại hồng thủy, làng quê tàn phá xơ xác. Riêng gia đình tôi nhà sập, hồ tôm vỡ thiệt hại sơ bộ cũng phải hơn 400 triệu. Thú thực, giờ đây vợ chồng tôi chẳng biết nương tựa vào đâu, làm gì để sống nữa. Con trai tôi đang học lớp 12 thấy gia đình vậy buồn không muốn đi học, thầy cô giáo rồi bạn bè xuống động viên cháu mới đi học lại”- ông Long ngậm ngùi.

Nhiều nhà trắng tay sau lũ vì nhà sập, hồ tôm bị lũ cuốn trôi sạch

Theo ông Lê Minh Sơn, trưởng thôn An Xuyên 3 (xã Mỹ Chánh), cho biết đợt lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho 130 hộ dân nuôi trồng thủy sản của thôn. Hầu hết, các hồ này bị vỡ bờ, có hồ đang nuôi tôm, cá… cũng bị lũ cuốn sạch. “Chỉ riêng thiệt hại về nuôi thủy sản cả thôn đã bị lũ cuốn gần 3 tỷ đồng. Chưa nói đến việc nhà cửa, vườn tược bị lũ tàn phá rất nặng nề. Nhiều nhà dân bây giờ trắng tay, nhà không có để ở. Sắp tới, chính quyền địa phương sẽ có biện pháp hỗ trợ người dân dựng nhà, sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất”- ông Sơn cho hay.

Để làm lại một hồ tôm lót bạt nilong phải mất cả 100 triệu đồng

Anh Tý bên hồ tôm bị lũ đánh sạt bờ, rách bạt

Máy bơm hư hỏng

Một hồ tôm bị lũ cuốn vỡ bờ

Ông Đức (áo vàng) cùng các nhân công đang xúc cát sỏi bị lũ cuốn vào 5 hồ tôm của gia đình

Doãn Công